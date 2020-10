Le modalità di erogazione del bonus PC e internet non piacciono per nulla ai rivenditori di elettronica che hanno deciso di fare ricorso al TAR del Lazio per far valere i propri diritti e secondo quanto dichiarato, anche quelli dei consumatori. Nonostante si sia quasi giunti al via definitivo del contributo, proprio le grosse catene di elettronica corredate anche da importanti siti e-commerce ritengono che l’incentivo rischi di creare molta disparità nel mercato e pure di ledere in qualche modo i clienti.

Va chiarito che in effetti i rivenditori sono stati tagliati fuori proprio dal bonus PC perché i cittadini non potranno rivolgersi ad una qualsiasi catena come ad esempio Mediawolrd, Unieuro, Trony per comprare un nuovo computer o tablet. Piuttosto, attraversi il sito Infratel, gli interessati potranno ben presto visualizzare le offerte degli operatori (telefonici) che offrono un dispositivo in comodato o in vendita, abbinato anche ad una tariffa internet per la connessione. Di qui l’ovvia conclusione che per i rivenditori non ci sarà modo di essere prescelti dagli utenti finali.

Visto lo stato dei fatti, Davide Rossi, direttore di AIRES (Associazione Italiana Retailers Elettrodomestici Specializzati) ha chiarito che il ricorso al TAR del Lazio è stato inevitabile, per quanto non si sia trattato di una decisione presa con leggerezza visto che gli italiani hanno realmente bisogno del contributo e anche subito. La scelta dei soli operatori come interlocutori dei clienti finali rischia di creare distorsione nel marcato visto che solo i rivenditori di elettronica verranno danneggiati dai mancati introiti, Per questi ultimi poi gli operatori non sono in grado di fornire un numero adeguato di prodotti, diversi per fascia di appartenenza e anche per il prezzo. Insomma, la discussione è incredibilmente accesa e il rischio è che il voucher possa subire ritardi visto l’intervento del tribunale amministrativo. Staremo a vedere.