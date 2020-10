Sta girando in questi minuti, soprattutto nelle chat WhatsApp, la presunta ordinanza concepita dalla Regione Campania relativa alla riapertura scuole, con relativo passo indietro da parte di De Luca. Questione particolarmente calda, complice la scelta da parte del governatore di imporre la didattica a distanza a scuole elementari, medie e superiori, oltre alle università con esclusione delle attività relative alle matricole. In un primo momento la Regione aveva escluso anche scuola dell’Infanzia ed asili, salvo fare poi un passo indietro per i bambini fino ai 6 anni.

Prudenza su riapertura scuole con Regione Campania e De Luca dal 21 ottobre

Le voci sulla possibile riapertura scuole determinata da Regione Campania e De Luca, a dirla tutta, si susseguono da diversi giorni, come avrete notato attraverso l’articolo che abbiamo pubblicato pochi giorni fa su OptiMagazine. Ora, dopo l’arrivo del decreto nazionale che impone scuole fisicamente aperte e al più con turni maggiormente spalmati lungo l’arco della giornata, si pongono questioni di natura differente. In molti, ad esempio, si stanno chiedendo se in Campania abbia valore la precedente ordinanza di De Luca, impostata su didattica a distanza, o le disposizioni che sono giunte ieri sera dal Premier Conte.

Come evidenziato da alcuni sindaci campani, al momento la riapertura scuole sta creando confusione. Le direttive della Regione Campania hanno priorità rispetto a quelle nazionali ed essendo la circolare che gira su WhatsApp oggi 19 ottobre del tutto inventata (non ci sono tracce né sul sito della Regione Campania, né sui suoi canali social), la situazione è di facile lettura. Questo quanto affermato da un sindaco poco fa:

“Salvo ulteriori ordinanze della Regione Campania, le Scuole in Campania resteranno chiuse fino al 30 Ottobre e l’attività didattica è garantita tramite DAD, come da ultime disposizioni. Il DPCM emanato da Conte non generi confusione sulla riapertura delle scuole in Campania che resta invariata e, secondo quanto l’ordinanza n.80 del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, resteranno chiuse fino al 30 Ottobre seguendo la DAD (Didattica a Distanza)“.

Fate attenzione, dunque, e fidatevi solo dei canali ufficiali. Al momento, la notizia della riapertura scuole in Campania rappresenta in tutto e per tutto una bufala.