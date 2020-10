La riapertura delle scuole in Campania è un argomento molto caldo in questo momento in rete. La recente ordinanza del Presidente della Regione, Vincenzo De Luca, vede infatti gli istituti di grado primario e secondario chiudere i battenti fino al 30 ottobre. Con la prospettiva di ulteriori proroghe dei termini, qualora i numeri non dovessero consentire il ritorno alla normalità.

Era stato chiaro il Presidente De Luca nei giorni scorsi, quando non ha nascosto la sua preoccupazione di fronte all’incremento dei numeri. Era pronto a misure drastiche, e ancora una volta si è dimostrato di parola.

La chiusura delle scuole fa il paio anche con la riduzione degli orari legati ai cibi d’asporto. Lo stop per questi ultimi è infatti alle 21, mentre c’è l’alt totale per quanto riguarda le feste.

Riapertura scuole in Campania, partita la petizione

C’è però chi, nelle ultime ore, si sta strenuamente battendo per la riapertura delle scuole in Campania. A seguito della recente ordinanza del Presidente De Luca ha preso il là in rete un’iniziativa a sostegno della didattica in presenza. Lo spettro del ritorno a lungo termine alla DAD, la didattica a distanza, è uno spauracchio che si vuole scacciare subito.

Iniziativa in rete che si è materializzata sotto forma di petizione per chiedere la riapertura delle scuole in Campania nel minor tempo possibile. Un’esigenza, quella del ritorno tra i banchi, per evitare di divenire il fanalino di coda a livello nazionale per quanto concerne l’istruzione. Il tutto chiaramente nel rispetto totale dei protocolli nazionali di ambito sanitario, per ridurre al minimo i rischi per studenti (e famiglie) e personale scolastico.

I numeri legati alle firme apposte alla petizione sono rapidamente cresciuti. Alle 13 di oggi, 16 ottobre, si è sfondato il muro dei diecimila, con il traguardo di quindicimila che è sostanzialmente vicino. E potrebbe essere raggiunto già durante il pomeriggio.

Basterà questo per permettere alle scuole di riaprire i battenti per le lezioni in presenza?