Nina Zilli ha il Coronavirus. Probabilmente ho la preso durante una cena, in un ristorante. Racconta sui social i suoi ultimi 5 giorni e sconsiglia ai fan di recarsi al ristorante, così come in altri luoghi chiusi.

Negli ultimi giorni, Nina Zilli si è sottoposta a due tamponi e a un test sierologico, tutti negativi. Successivamente, però, si è accorta di avere la febbre. La cantante racconta di essere sempre stata molto attenta e di essersi monitorata a sue spese, con particolare attenzione alle ospitate in TV, principalmente per proteggere la sua famiglia.

“Lo facevo chiaramente per proteggere la mia famiglia, ancora prima di me”, ha spiegato.

“Dopo un’ora dal sierologico, mi è venuta la febbre”, continua. L’esito del test non è quindi sinonimo di certezza assoluta in quanto i primi sintomi potrebbero comparire successivamente.

Nina Zilli ha il Coronavirus ma dove lo ha contratto? Forse ad una cena, ricorda, in quanto l’intero ristorante era senza mascherina. Si tratta tuttavia di una pratica normale, in quanto a cena è consento non tenere la mascherina dal momento che bisogna consumare cibo. Per Nina Zilli, però, evidentemente la situazione non era delle migliori. Forse il mancato distanziamento tra i tavoli ha contribuito alla diffusione del virus o forse qualche amico positivo al suo stesso tavolo, e quindi a distanza ravvicinata.

“Molto probabilmente l’ho preso ad una cena, perché tutto il ristorante era senza mascherina”, racconta. Sconsiglia quindi ai fan di non recarsi al ristorante, né in nessun altro posto al chiuso affollato.

L’artista si è posta in quarantena e dall’isolamento incita i fan ad interrompere le attività sociali per un paio di settimane in quanto il Covid-19 va oltre il nostro controllo e lei ne è una chiara testimonianza visto che è sempre stata molto attenta.

“Consiglio di non stare più in luoghi chiusi affollati. Io mi sono quarantenata, ma vi consiglio di dismettere la vita sociale questa e la prossima settimana”.