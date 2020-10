Federico Rossi e Paola Di Benedetto vanno a convivere e condividono sui social alcune immagini dalla loro prima notte da conviventi.

Negli scorsi giorni, Paola Di Benedetto aveva pubblicato una foto che la vedeva all’opera con il trasloco. L’influencer aveva informato i fan a proposito dei suoi prossimi progetti, intenta ad inscatolare i suoi ultimi 3 anni di vita. Non aveva per anticipato alcun dettaglio preciso suoi suoi piani di convivenza pur lasciando intuire cambiamenti importanti nella sua vita.

“Sto inscatolando, impacchettando ogni minima cosa che trovo di questi 3 anni di vita vissuta. Ogni cosa che trovo è un ricordo, un momento, una particolare persona e una particolare emozione…dentro questi sacchetti sto mettendo dei pezzetti della piccola grande donna che sto diventando”, aveva scritto Paola Di Benedetto, anticipando che nei giorni successivi il suo risveglio sarebbe stato al fianco della persona amata.

Ormai lo sanno tutti: la persona che ama è Federico Rossi, del duo Benji e Fede.

“Tra pochi giorni il mio risveglio sarà diverso, non sarò più sola ma sarò accanto alla persona che amo. Mi chiedete se sono felice? Certo che lo sono. Però mi mancherà tutto questo”, aveva aggiunto l’influencer.



Federico Rossi e Paola Di Benedetto vanno a convivere e la conferma definitiva è arrivata nelle scorse ore dai diretti interessati. Intanto Fede ha ritrovato anche l’altra metà del duo, Benji Mascolo, che ha da poco fatto ritorno in Italia – dopo un periodo trascorso in America – e sta lavorando a nuova musica.

Benji e Fede si sono incontrati ma mentre Fede predilige la sua vita privata, per Benji è giunto il momento di lavorare a nuova musica, in solitaria. Su Twitter c’è chi ipotizza un nuovo disco all’orizzonte ma l’artista per ora ha commentato semplicemente con un: “Quale? Non riesco a capire”.