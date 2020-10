Dopo la polemica infiammata sui social negli ultimi giorni tra Sarah Jeffrey di Charmed e le due interpreti di Streghe Holly Marie Combs e Rose McGowan, a spezzare una lancia per il tanto divisivo reboot della serie sulle sorelle Halliwell è arrivata Shannen Doherty.

Interprete di Prue, la maggiore delle sorelle magiche, per tre stagioni prima di essere sostituita dalla McGowan, oggi la Doherty prende le distanze dalle ex colleghe e si schiera a favore del reboot di Streghe, che per quanto diverso e lontano dalla serie originale non andrebbe osteggiato, secondo la sua opinione.

Le sue parole arrivano dopo che la McGowan aveva criticato fortemente il reboot di Streghe in una diretta Instagram (“Fa schifo“, il suo giudizio senza appello), appoggiata dalla collega Combs. Un attacco frontale che aveva provocato la reazione dell’interprete Sarah Jeffrey e la controreplica della Combs, in uno scontro social tra vecchie e nuove “streghe” poco edificante.

Invece per Shannen Doherty, intercettata da Entertainment Weekly, non va giudicato pregiudizialmente un esperimento come quello del reboot di Streghe, perché è inevitabile che il rinnovamento della tv passi anche dal recupero di titoli storici che vengono riproposti in una chiave nuova e più contemporanea.

Ciò che è vecchio si rinnova… e penso che sia meraviglioso che una nuova generazione possa entrare in contatto con tre donne forti e potenti, per non parlare delle molte opportunità di lavoro che lo spettacolo offre.

Anche all’epoca del debutto del progetto su CW, la Doherty si era mostrata favorevole all’idea che una nuova generazione di Streghe si rivolgesse ad un nuovo potenziale pubblico, riportando in tv un po’ dell’universo tematico della serie originale.

Sono incuriosita dall’idea che una nuova generazione possa essere confortata, ispirata come lo siete stati tutti voi. Streghe ci ha aiutato tutti in qualche modo.

Solo pochi giorni fa la stessa Sarah Jeffrey, dopo aver definito “triste e francamente patetico” l’atteggiamento di McGowan e Combs, aveva ricordato su Twitter come la Doherty avesse già in precedenza espresso entusiasmo per il reboot parlando con suo padre, che l’aveva incontrata per caso.

In other news, my dad met the lovely @DohertyShannen on set once whilst standing in. He approached her saying his daughter was a new Charmed one (pre-covid!). He told me she was so kind, thrilled for us, and excited to take a picture. She sent her love. 🥰 pic.twitter.com/io3DhalZZY — Sarah Jeffery (@sarahjeffery) October 13, 2020

Intanto Amazon Prime Video sta per rendere disponibile l’intera serie di Streghe, dalla prima all’ottava stagione, nel suo catalogo italiano, online a partire dal 23 ottobre, mentre la seconda stagione del reboot è in programmazione in prima visione su Rai2 dopo il flop d’ascolti della prima.