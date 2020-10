Rai2 ci riprova con il reboot di Streghe. Dopo il flop ottenuto nel pomeridiano nell’estate dello scorso anno, la rete giovane di casa Rai ha pensato bene di riprovarci e questa volta ha deciso di piazzare Charmed all’alba o quasi. Non sappiamo bene quali e quanti giovani ci siano davanti allo schermo a quell’ora, ma quello che è certo è che il reboot di Streghe andrà in onda dal lunedì al venerdì alle 7.50 con un singolo episodio concludendo così (finalmente) la prima stagione.

La programmazione del reboot di Streghe ha preso il via proprio ieri mattina quando su Rai2, proprio alle 7.50, è andato in onda l’episodio numero 13 della prima stagione, ancora inedito in Italia. Secondo quanto annunciati dalla tv pubblica, Charmed andrà in onda fino a lunedì 19 ottobre con la prima stagione e dal 20, invece, andrà avanti con la seconda composta da soli 19 episodi.

Ecco il promo dei nuovi episodi:

Anche il reboot di Streghe ha rinunciato a parte dei suoi episodi in corsa per via dell’emergenza sanitaria e dello stop anticipato delle riprese della scorsa primavera e questo vuole dire che i tre episodi restanti saranno aggiunti alla terza stagione, già annunciata e in lavorazione proprio in questi giorni sul set di Vancouver.

I fan della serie originale non hanno molto apprezzato il reboot tanto da boicottarlo costringendo la Rai a questo dietrofront nella sua programmazione nell’estate del 2019. Adesso la rete sembra pronta a riprovarci ma senza rinunciare a Streghe originale in HD che andrà in onda proprio questi sabato e domenica con il gran finale di stagione (siamo ormai giunti all’ottava) e di serie. A quel punto la rete non rinuncerà alla magia visto che nel fine settimana piazzerà le repliche di Good Witch ripartendo dalla prima stagione con un doppio episodio.

Intanto, in Patria, si continua con le riprese dei nuovi episodi della terza stagione che andrà in onda non prima del prossimo anno, e in Italia? Si dovrà attendere un bel po’ alla luce di questi lunghi tempi di programmazione.