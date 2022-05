Un’altra strage firmata The CW è andata in scena negli Usa in queste ore con la cancellazione di Roswell New Mexico, Dynasty e Charmed. La rete giovane per anni ci ha regalato grandi show famosi in tutto il mondo e, in particolare, in Italia (vedi The Vampire Diaries, Arrow, Gossip Girl) ma anche in questo caso sembra che un’altra era stia per chiudersi e dopo la cancellazione di Legends of Tomorrow e Batwoman, ecco che The CW spazza via altre sei serie.

In particolare, la serie di supereroi DC Naomi si concluderà dopo una sola stagione, il reboot di Dynasty si conclude dopo cinque stagioni; il reboot di The 4400 sta finendo dopo una sola stagione e lo stesso sta succedendo a Roswell New Mexico e Charmed. A queste cancellazione si unisce anche quella di In The Dark che si concluderà con la stagione 4.

Queste cancellazioni seguono la notizia che anche Batwoman e Legends of Tomorrow arrivando così ad otto spettacoli cancellati anche se la ragione potrebbe non essere strettamente legata agli ascolti.

Detto questo bisognerà capire se questa serie di cancellazioni riusciranno comunque a soddisfare i fan. Siamo sicuri che molto sono lieti di sapere che alcuni titoli, vedi Dynasty, avevano già concluso il proprio raccontando stancando un po’ ma altri ancora avevano bisogno di tempo per concludersi degnamente, ci riusciranno nonostante questa cancellazione?

La rete non si è fermata alle cancellazioni di Roswell New Mexico, Dynasty e Charmed visto che ha annunciato anche l’ordine degli spin-off prequel per Supernatural (ovvero la serie dedicata all’epica storia d’amore di John e Mary, The Winchester) e Walker (storia di Abby Walker, ricca bostoniana il cui marito viene assassinato davanti ai suoi occhi durante il loro viaggio verso l’Ovest) così come Gotham Knights, ispirato ai fumetti DC.