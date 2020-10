Streghe contro Streghe: le “vecchie” contro le nuove, le originali contro le copie sbiadite. Da qualche giorno sta andando in scena sui social lo scontro tra Sarah Jeffery, una delle protagoniste del reboot di CW, e i volti storici della serie Rose McGowan e Holly Marie Combs.

Tutto è nato da un video di una diretta delle due interpreti di Piper e Paige, in cui rispondendo alle domande dei fan sull’argomento hanno riso del reboot di Streghe criticando il progetto – e non sono certo le sole, visto che ha deluso molti degli appassionati della saga originale. La McGowan ha dichiarato che la nuova serie ispirata alle magiche sorelle Halliwell “fa schifo“, pur ammettendo di non averla vista e quindi di poter dare solo un giudizio superficiale: “Ma sono contenta che queste persone abbiano un lavoro comunque” ha chiosato l’attrice tra le risate. Nella clip la Combs si limita a ridere delle dichiarazioni della collega, evidentemente concorde col suo giudizio.

Ma Sarah Jeffery, che nel reboot di Streghe interpreta Maggie Vera, non è rimasta in silenzio. L’attrice ha risposto alle critiche delle protagoniste della serie originale in una serie di tweet in cui definisce il loro atteggiamento “triste e francamente patetico“, per aver deriso il lavoro fatto col reboot.

La Jeffrey ha condiviso il video delle dichiarazioni di Rose McGowan e Holly Marie Combs sostenendo che sia offensivo nei confronti del cast e del progetto.

Inizialmente mi sono astenuta dal dire qualsiasi cosa. Pensavo che fosse meglio lasciarle urlare nei bassifondi. Ma voglio dire che trovo triste e decisamente patetico vedere due donne adulte comportarsi in questo modo. Spero che trovino la felicità altrove, e non sminuendo delle donne di colore. Mi vergognerei di comportarmi così.

In risposta alle sue accuse, la Combs ha replicato sottolineando che “accuse dispregiative sul carattere di una persona nonostante prove schiaccianti del contrario a causa di una differenza di opinioni su uno spettacolo televisivo sono semplicemente sbagliate“. L’attrice ha anche invitato la collega a non prenderla sul personale: “Ci sono cose più importanti che accadono nel mondo. Vai avanti“.

Questo scontro tra attrici di diverse generazioni è solo l’ultimo maturato intorno al reboot di Streghe. Già tre anni fa, quando il progetto debuttò su CW, Alyssa Milano lamentò il fatto che nella realizzazione del reboot di Streghe non fosse stato coinvolto il cast originale, così come la Combs ha accusato i nuovi produttori di “capitalizzare il nostro duro lavoro” e sfruttare il nome di un franchise che “appartiene a noi quattro” (presumibilmente riferendosi agli ex co-protagonisti Alyssa Milano, Shannen Doherty e Rose McGowan) e alla “vasta quantità di scrittori, troupe e soprattutto fan“.

Alyssa Milano e Holly Mary Combs sono state anche produttrici esecutive della serie, oltre che protagoniste. Come loro, anche Shannen Doherty ha mostrato qualche riserva sul progetto, ammorbidendo poi la sua posizione. E i fan storici della serie sono stati spesso feroci critici di questa nuova versione volutamente – e un po’ goffamente – femminista, etnicamente inclusiva e politicamente corretta in maniera quasi didascalica, come a voler sottolineare le mancanze della serie originale.

Il reboot di Streghe ha resistito all’accoglienza negativa iniziale – che fu un flop clamoroso anche in Italia su Rai2 – affermandosi comunque come un contenuto in grado di mantenere una sua nicchia di pubblico su CW, che l’ha rinnovata per la terza stagione in arrivo nel 2021. Ora è in onda su Rai2 nel palinsesto mattutino.

