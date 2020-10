Manca ormai pochissimo al grande debutto di Assassin’s Creed Valhalla sugli scaffali fisici e digitali di tutto il mondo. Il prossimo capitolo della celebre saga “rosso sangue” di casa Ubisoft sarà infatti disponibile a partire dal 10 novembre su un po’ tutte le piattaforme in commercio, vale a dire PS4, Xbox One, PC, Xbox Series X, Xbox Series S e addirittura Google Stadia – grazie alla bellezze dello streaming -, per poi andare a pennellare di avventura e storia anche i lidi di PlayStation 5 nel giorno del lancio, dunque il 19 novembre.

E se è vero che l’hype di fan e curiosi è ormai fisiologicamente alle stelle, nelle ultime ore la software house d’Oltralpe ha deciso di regalare a tutti gli appassionati una visione approfondita delle meccaniche di gameplay di Assassin’s Creed Valhalla, concentrandosi in particolare sulle novità mai viste nel capitoli precedenti del franchise. E mettendo così sul piatto un lungo e approfondito viaggio per il videogame in arrivo grazie a due video estremamente interessanti.

Il primo, che potete visionare poco più in alto in questo stesso articolo, si chiama Deep Dive e illustra nel dettaglio tutte le novità che i giocatori potranno trovare in Assassin’s Creed Valhalla, focalizzandosi in modo specifico su quelle di tipo gestionale. Cliccando Play, vedremo allora come far crescere e sviluppare il nostro accampamento, così come personalizzare il nostro vichingo e come spostarci nel corso dell’avventura. Non mancano neppure opzioni per personalizzare le imbarcazioni, e gestire armamentario e equipaggiamento.

Il secondo filmato – sempre poco più in alto! – mostra invece una sessione di gameplay del tutto inedita in compagnia della game designer Jessica Maher. E’ lei ad illustrarci nel dettaglio, e in oltre un’ora di giocato, come funziona la gestione dell’insediamento di Ravensthorpe, assieme alle nuove meccaniche di combattimento e a quelle di tipo stealth. Cosa ve ne pare? Siete impazienti di mettere anche voi le mani su Assassin’s Creed Valhalla? Ditecelo nei commenti!