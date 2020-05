Assassin’s Creed Valhalla ha già un DLC: le novità di The Legend of Beowulf

Atteso per il prossimo autunno, Assassin’s Creed Valhalla rappresenta il nuovo capitolo di una delle saghe più amate di casa Ubisoft. E dell’intero panorama videoludico più in generale. Il titolo, sviluppato dai ragazzi di Ubisoft Montreal per PlayStation 4, Xbox One, PC, Google Stadia e console next-gen – quindi le future PlayStation 5 e Xbox Series X – ci porterà a vivere un’intensa avventura al fianco di Eivor, un feroce condottiero vichingo coinvolto nella prima invasione delle genti norrene nell’Inghilterra del IX secolo d.C., quando il suo clan si vede costretto ad attraversare il glaciale mare del Nord per raggiungere le ricche terre dei regni infranti britannici.

E se è vero che setting e primo trailer sono stati particolarmente apprezzati da critica e pubblico – meno il sedicente primo video di gameplay mostrato nel corso dell’ultimo appuntamento con Inside Xbox -, allo stesso modo è logico credere che anche in Assassin’s Creed Valhalla, come per i suoi predecessori, il team di sviluppo abbia già messo in conto la realizzazione di diversi DLC, indirizzati ad espanderne la narrazione. Non a caso, ancora prima di scoprire l’effettiva data di uscita del titolo, lo store tedesco di Ubisoft ha già svelato la prima espansione scaricabile che farà parte del Season Pass.

Si tratta, come riportato dal sito GamesRadar+, di un DLC dedicato alla storia e chiamato The Legend of Beowulf. I giocatori potranno ottenerlo o tramite l’acquisto del già citato Season Pass, oppure comprando le edizioni Gold, Ultimate e Collector’s del gioco – a questo indirizzo trovate dettagli e prezzi per ogni edizione. A quanto pare in Italia questa missione è inclusa tra i bonus per il pre-ordine in esclusiva da GameStop, e ci chiederà di seguire La Via del Berserker: “Unisciti alla leggendaria Berserker Norsena nella sua battaglia per la giustizia!”.

Vi ricordiamo ancora una volta che Assassin’s Creed Valhalla sarà disponibile in autunno su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia, PS5 e Xbox Series X, in quest’ultimo caso con funzione Smart Delivery.