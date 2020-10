Quella tra PS5 e Xbox Series X è una battaglia che è cominciata ben prima dell’arrivo ufficiale sugli scaffali. Una guerra di nervi a distanza e combattuta a suon di dichiarazioni d’intenti. Nel tentativo di mantenere unite (nel caso di Sony) o di rimpolpare (nel caso di Microsoft) le fila della community di riferimento in vista della next gen.

Si lavora dunque su diversi fronti nella sfida a distanza tra PS5 e Xbox Series X. Chiaro, il comparto hardware avrà un ruolo preponderante nella scelta operata dai videogiocatori. Ma anche la lineup farà la sua parte, e anche su questo fronte i due colossi si sono mossi con largo anticipo.

Se da un lato la compagnia giapponese ha già un parterre di titoli mica da ridere, dall’altro quella americana non vuole essere da meno.

E dopo una generazione che ha visto latitare le grandi esclusive, la storia potrebbe cambiare. La dimostrazione è arrivata con l’acquisizione miliardaria della combo Bethesda e Zenimax. Sebbene non siano ancora chiare le dinamiche di diffusione dei prodotti software, che potrebbero non essere esclusiva totale per Xbox Series X.

PS5 vs Xbox Series X, una vittoria già scritta?

Insomma, di strumenti a disposizione per fare la propria scelta, tra PS5 e Xbox Series X, i videogiocatori ne hanno avuti sostanzialmente a sufficienza. E, come riportato da GameIndustry, i primi dati che emergono dal fronte dei preorder parlano in maniera abbastanza chiara.

La lotta a distanza tra Sony e Microsoft si sta risolvendo, almeno per il momento, in favore della prima. Tra le prenotazioni effettuate, il vantaggio per il colosso nipponico è di un incoraggiante 72%.

Sono numeri che fanno ben sperare, sebbene non consentano di riposare sugli allori. La sfida sarà tutta da giocare sul campo dei titoli che infarciranno la lineup, e difficilmente Microsoft avrà la volontà di deporre le armi prima ancora che la battaglia vera e propria cominci.

Fonte