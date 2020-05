Aspettando l’uscita di Assassin’s Creed Valhalla: primo trailer da record, supera Odyssey

Si chiama Assassin’s Creed Valhalla la prossima incarnazione della saga “rosso sangue” di casa Ubisoft. Un titolo, quello sviluppato dai ragazzi di Ubisoft Montreal, che approderà alla fine dell’anno – si parla di un generico Natale 2020 – su PC, PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia e sulle console di prossima generazione a marchio Sony e Microsoft, le attesissime PlayStation 5 e Xbox Series X. E che finalmente, come già vociferato a lungo nei mesi scorsi, ci metterà nei panni di un condottiero vichingo di nome Evior altamente personalizzabile – anche nel genere -, e chiamato a combattere nel corso delle conquiste delle genti norrene in Inghilterra. Con il suo clan costretto ad abbandonare la Norvegia da guerre senza fine e carestie nel IX secolo d.C., percorrendo il glaciale mare del Nord.

L’annuncio, dato prima con una diretta streaming dal sapore artistico in compagnia di BossLogic, si è fatto più concreto con la pubblicazione del primo trailer in cinematica, che ha convinto un po’ tutti per via di una regia spettacolare e di sequenze ad alto impatto emotivo. Tanto da rappresentare un vero e proprio record per il franchise in termini di visualizzazioni su YouTube. Come riportato sul forum Reddit, il World Premiere Trailer di Assassin’s Creed Valhalla ha infatti già superato il tetto delle 5,7 milioni di visualizzazioni, mentre il filmato di presentazione di Odyssey, pubblicato durante l’E3 di giugno 2018, è fermo a 5,2 milioni di visualizzazioni. Nel primo caso, questi numeri sono stati raggiunti in pochissimi giorni, mentre per l’episodio ambientato in Grecia in quasi due anni, lasciando intendere il grande interesse attorno alla prossima declinazione della serie storica.

Anche voi siete tra quelli che hanno apprezzato il primo trailer e il setting del nuovo Assassin’s Creed Valhalla? Avete già visto quali sono tutte le edizioni del gioco che Ubisoft ha confezionato per sedurre la community di videogiocatori?