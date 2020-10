Tornando con la mente all’inizio del mese di ottobre, i più attenti tra voi ricorderanno che abbiamo già avuto modo di parlare di LG K92 5G, nuovo smartphone in lavorazione nelle fucine di casa LG. Un render condiviso dal noto leaker Evan Blass aveva infatti svelato il design e le dimensioni del device mobile, incuriosendo parte dei potenziali acquirenti.

Oggi, a distanza di qualche giorno, arrivano pure le prime informazioni sulla scheda tecnica, per altro da una “gola profonda” d’eccezione. Si tratta nientemeno che di Google, che nella sezione Catalogo dispositivi della Google Play Console ha infatti inserito da alcune ore proprio il nuovo LG K92 5G, come segnalato da Gizmochina. Mancano comunque ancora alcune informazioni, ma è comunque possibile rendersi conto fin da subito che il dispositivo della compagnia sudcoreana va a collocarsi tra gli smartphone di fascia media, i cosiddetti medio gamma.

Tra le caratteristiche note dello smartphone di fascia media LG K92 5G spicca prima di tutto lo schermo, caratterizzato da un display con risoluzione FHD+ e da 2400×1080 pixel, senza dimenticare i 420 DPI. Per quanto riguarda la memoria RAM, sappiamo che è pari a 6 GB, mentre sotto la scocca troviamo un processore SoC Qualcomm Snapdragon 690, accompagnato da Android 10 come sistema operativo. Pur mancando dettagli sulla fotocamera, grazie al precedente render emerso in rete possiamo prevedere che il K92 di LG potrà contare su una quadrupla fotocamera posteriore con quattro flash LED e un sensore principale da 64MP. Non solo, è evidente sul lato destro del device che è presente un sensore per le impronte digitali, con il lato sinistro a mostrare invece i due pulsanti per la regolarizzazione del volume, più un terzo che può essere completamente personalizzato o in alternativa adibito all’avvio e all’utilizzo dell’assistente Google.

LG K92 5G dovrebbe essere presentato a breve in via ufficiale, e solo con il reveal potremo consultare la scheda tecnica completa. Intanto diteci, cosa ve ne pare? Potrebbe rivelarsi uno smartphone di fascia media interessante?