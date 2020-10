La famiglia di smartphone con pieno supporto alle reti di nuova generazione a prezzo abbordabile potrebbe presto allargarsi. E dovrebbe farlo con LG K92 5G, nuovo device della compagnia di Seul di cui si inizia a parlare in rete proprio nella giornata di oggi, 5 ottobre 2002. Dopo aver svelato al mondo l’innovativo Wing – che si presenta come un rotante dual screen -, LG torna quindi ad affollare il mercato con un dispositivo più tradizionale, e decisamente più concreto, pensato per chi è alla ricerca di uno smartphone di fascia media.

Il nuovo LG K92 5G non è ancora stato annunciato in via ufficiale dai vertici dell’azienda, ma come dicevamo è apparso sulle pagine del sempre autorevole portale Gizmochina. In particolare, la redazione segnala un render condiviso dal noto leaker Evan Blass, che potete ammirare anche voi nell’immagine presente poco più in basso in questo stesso articolo. Seppur prendendo tutto con la dovuta cautela e con le tradizionale pinze, lo scatto ci permette di farci una prima idea sull’aspetto finale dello smartphone e sulle sue effettive dimensioni:

A quanto pare, per l’LG K92 5G, la compagnia ha seguito la stessa estetica utilizzata per i modelli K42, K52 e K62, andando ad ottimizzare ancor di più le cornici. In ogni caso, elemento distintivo resta il foro centrale che va ad ospitare la fotocamera frontale. Per quanto riguarda la parte posteriore della scocca, pare che la cover sarà caratterizzata da due toni a finitura lucida: in questo caso, la parte più scura va a delimitare la zona riservata alla quad cam, con i sensori “liberi” e non racchiusi in un altro elemento come avviene invece nella maggior parte dei device mobile della concorrenza.

Passando alla scheda tecnica di LG K92 5G, le informazioni in nostro possesso sono molto scarne, allo stesso modo di quelle su una data di debutto indicativa. In ogni caso, sempre dal render, notiamo un riferimento al sensore principale da 64 MP sul retro, mentre sul lato dovrebbe essere collocato il sensore di impronte digitali – che dovrebbe coincidere col tasto di accensione -, e sul fondo un foro per il jack da 3,5mm.