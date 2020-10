Gli iPhone 12 non avranno il caricabatteria in dotazione nella confezione di vendita, cosa che ha già generato i primi sfottò da alcuni dei maggiori OEM rivali, tra cui Samsung e Xiaomi. Tuttavia, Apple potrebbe non essere la sola ad aver intrapreso questa strada: non è escluso che anche alcuni produttori di smartphone Android possano seguire l’esempio, come già successo in passato. Il colosso coreano sembra lo stia già facendo con LG G8X ThinQ, che, nel mercato indiano e più precisamente presso il rivenditore Flipkart, a margine dei saldi festivi venduerà il dispositivo al netto del caricabatterie in dotazione per abbassarne ancora di più il prezzo finale (lo ha confermato la divisione indiana su Twitter di risposta ad un utente).

C’è, però, da capire se una scelta del genere premierà effettivamente gli utenti, che si vedranno a propria volta costretti ad acquistare il caricabatterie in via separata, a meno che non ne posseggano già uno conforme (cosa tutt’altro che scontata). Ricordiamo che Apple ha deciso di rimuovere il caricabatteria dalla confezione di vendita degli iPhone 12 per tutelare l’ambiente (si punta a ridurre il più possibile la creazione di futuri rifiuti elettronici non necessari). La questione assume una piega diversa, almeno in questo contesto, per quanto riguarda il produttore coreano, che avrebbe deciso di eliminare il caricabatterie in dotazione con LG G8X ThinQ per tenere il più basso possibile il prezzo del dispositivo in occasione dei saldi festivi.

Chiaramente resta da capire se altri produttori Android nel lungo periodo sceglieranno di seguire le orme di Apple rimuovendo il caricabatterie dalla confezione di vendita dei propri smartphone (e costringendo indirettamente gli utenti ad acquistarli in via separata, magari pagandoli anche a caro prezzo presso rivenditori terzi). L’episodio che ha visto protagonista l’OEM asiatico con LG G8X ThinQ potrebbe anche non ripetersi più per quanto ne sappiamo, vedremo cosa accadrà più avanti.