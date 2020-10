Il programma beta di Android 11 con One UI 3.0 del colosso di Seul ha preso il via la scorsa settimana, a partire dalla Corea del Sud, il primo mercato in cui la release è stata aperta al pubblico in generale. Come riportato da ‘SamMobile‘, il produttore asiatico renderà gradualmente la beta disponibile in più mercati in tutto il mondo. La Germania è tra questi, visto che l’azienda sudcoreana ha rilasciato proprio oggi 14 ottobre la versione beta della One UI 3.0 per i Samsung Galaxy S20 per il territorio tedesco. La versione beta della One UI 3.0 arriverà, come sappiamo, in USA, UK, Polonia, Germania, Cina, India e Corea del Sud: il colosso di Seul si farà strada progressivamente attraverso questa lista. Idealmente tutti i Paesi appena menzionati dovrebbero ricevere la beta entro le prossime due settimane.

La versione firmware implementata per i Samsung Galaxy S20 tedeschi corrisponde alla sigla G988BXXU5ZTJA, ed include la patch di sicurezza di ottobre. Finora la versione beta della One UI 3.0 è stata rilasciata solo per i telefono della serie dei Samsung Galaxy S20. Il produttore asiatico probabilmente la espanderà alla gamma dei Galaxy Note 20, oltre che alla linea dei Galaxy S10 e Note 10 (tuttavia, ci vorrà del tempo prima che anche questi dispositivi possano entrare in azione).

Se tra voi c’è qualcuno che risiede in Germania potrà adesso provare ad iscriversi alla versione beta della One UI 3.0 attraverso l’app Samsung Members. Una volta iscritto al programma beta, dovrete limitarvi ad attendere che una notifica di aggiornamento arrivi sul telefono a tempo debito (la stessa procederà sarà valida per tutti i mercati per cui è prevista la versione beta della One UI 3.0). Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo il prima possibile.