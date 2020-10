Ultimo appuntamento con Alexandra 2 su Giallo. Il raffinato crime francese con protagonista Julie Depardieu saluta il pubblico del canale 38 con il finale della seconda stagione, in onda mercoledì 14 ottobre.

Fantasiosa e spirito libero, la protagonista è un brillante medico legale si dedica completamente a quella che considera la sua missione: restituire ai morti la loro dignità e il loro aspetto umano, e rendere loro giustizia. Quindi preferisce svolgere il proprio lavoro da sola, nonostante gli inviti a collaborare da parte del comandante della polizia Antoine Doisneau. Invece, il medico prova un piacere sfacciato ad essere un passo avanti a lui e al suo team.

Si intitola La Sopravvissuta l’episodio in onda stasera, di cui vi riportiamo la sinossi:

Il corpo di una donna sulla cinquantina viene ritrovato nella foresta. È stata strangolata. Durante l’autopsia, Alexandra scopre che la vittima ha una muscolatura poco compatibile con l’età della vittima. Attraverso lo studio del corpo della donna, Alexandra si immergerà in un rebus che solo lei sa decifrare: fratture multiple e vecchie, cicatrici grossolane, muscolatura atletica… Questo corpo racconta una storia insolita che Alexandra dovrà ricostruire tornando indietro nel tempo, ai misteri di un’infanzia straordinaria.

Ci sarà la terza stagione di Alexandra? Come vi avevamo riportato la scorsa settimana, l’episodio di stasera è anche l’ultimo mandato in onda in Francia. La causa dello stop è probabilmente dovuto alla pandemia di Covid-19 e l’impossibilità di girare nuovi episodi. Altro fattore è il crollo degli ascolti registrati con l’ultimo episodio: su France 3 ha infatti conquistato solo 3,7 milioni di spettatori con un 16,9% di share (in discesa rispetto alla media dei suoi 4 milioni). Tuttavia, secondo il sito France TV Pro, le riprese di un nuovo episodio dovrebbero iniziare il 24 ottobre e proseguire fino al 22 novembre a Bordeaux e nella regione della Nuova Aquitania.

Nel cast della serie, oltre Julie Depardieu anche Bernard Yerlès nei panni di Antoine Doisneau, comandante della polizia; Xavier Guelfi è Théo Durrel, assistente tanatologo; Sara Martins è Diane Dombres, odontoiatra e capo del servizio medico-legale; Sophie Le Tellier è Ludivine Moret, entomologa del dipartimento; Emilie Lehuraux è Iggy Bevilacqua; Laurent Maurel è Joël Baupin; Andréa Ferréol è Laurette Doisneau; Philippe Cailier è Roméo Charron (appare solo nel primo episodio; e Quentin Baillot nel ruolo di Louis Pincé.

L’appuntamento con Alexandra su Giallo è alle 21:00.