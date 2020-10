Eleonora Daniele inciampa su Chiara Ferragni ma si scusa sui social subito dopo. Le sue dichiarazioni non sono però passate e hanno generato un vero e proprio shit storming nei suoi confronti. Ora, la richiesta, è rivolta a Fedez, al quale chiede supporto per combattere gli haters.

Le sue impressioni su Chiara Ferragni, rese alla presenza di Simona Ventura, sono apparse molto chiare da subito:

“Sbaglio o non le ho sentito dire nulla riguardo il Covid? Una che ha tutti quei followers, che è così conosciuta, amata, dovrebbe avere una responsabilità sociale verso i ragazzi oggi, no? Come dire, qualche messaggio in più, di un certo tipo, forse dovrebbe arrivare. Adesso si parla di chiudere la sera, dopo le 23.30, i locali… Forse avrebbero dovuto arrivare proprio da questi personaggi messaggi diversi”.