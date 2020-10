Per la prima volta in carriera Viola Davis entra a far parte della top10 delle attrici più pagate di Hollywood, grazie al suo ruolo di Annalise Keating nlla serie tv Le Regole del Delitto Perfetto e al film Ma Rainey’s Black Bottom di Netflix, adattamento dell’opera teatrale di August Wilson in uscita a dicembre 2020.

Si tratta della seconda donna non bianca (insieme a Sofia Vergara) a comparire quest’anno nella lista di Forbes, che annualmente stila la top10 degli attori e delle attrici più remunerati considerando le retribuzioni dei loro ruoli cinematografici e televisivi, gli introiti dei diritti d’immagine e quelli dei contratti di sponsorizzazione.

Viola Davis è decima nella lista che Forbes ha stilato per il 2020 (stavolta unica per televisione e cinema) e che risente molto degli effetti della pandemia sul settore cinematografico: basti pensare che Scarlett Johansson, che era in cima alla lista dello scorso anno con un guadagno di 56 milioni di dollari, non è nemmeno tra i primi dieci nomi della classifica di quest’anno.

Sono molte invece le attrici che hanno scalato posizioni grazie ai ruoli televisivi, spesso per via dei guadagni garantiti dalla distribuzione in streaming dei loro progetti: nel caso di Viola Davis, che ha concluso quest’anno la sua esperienza da protagonista ne Le Regole del Delitto Perfetto, quello derivante dalla tv è stato certamente l’introito maggiore, con un assegno “a sette cifre“, fa sapere Forbes. L’attrice ha debuttato nella top10 al decimo posto con un guadagno stimato di 15,5 milioni di dollari.

A guidare la classifica è invece Sofia Vergara, star di Modern Family, altra serie giunta al capolinea quest’anno: tra la retribuzione stellare per il ruolo di Gloria nella comedy di ABC (500.000 dollari a episodio) e quella da giurata di America’s Got Talent (10 milioni a stagione), la moglie di Joe Manganiello è l’attrice più pagata di Hollywood con 43 milioni di dollari incassati nel 2020.

Seguono Angelina Jolie (35,5 milioni di dollari) e Gal Gadot (31,5 milioni di dollari), mentre Melissa McCarthy resta fuori dal podio coi suoi 25 milioni di dollari. La sempre prolifica Meryl Streep ha incassato 24 milioni, seguita da Emily Blunt a quota 22,5 milioni di dollari e da Nicole Kidman a quota 22 milioni di dollari, derivanti in gran parte dalla serie HBO The Undoing (un milione a episodio) e l’imminente The Prom di Netflix.

Ellen Pompeo continua ad essere una delle star più pagate del piccolo schermo in senso stretto: col suo unico ruolo televisivo negli ultimi sedici anni, è arrivata a guadagnare 550.000 dollari a episodio, con un introito di 19 milioni di dollari a stagione per il ruolo di Meredith Grey in Grey’s Anatomy. L’attrice, oggi all’ottavo posto della classifica Forbes, ha parlato più volte della rinegoziazione del suo contratto con ABC Studios nel 2017: dopo l’abbandono di Sandra Oh e Patrick Dempsey, la Pompeo ha progressivamente fatto ritoccare il suo contratto facendo leva sul fatto di essere ormai la protagonista assoluta della serie, indispensabile per la sua prosecuzione. Inoltre ha rivelato che il fattore economico è stato il principale aspetto a convincerla a restare nel ruolo della Grey in tutti questi anni, a differenza dei colleghi che hanno deciso di tentare altre strade professionali.

Infine, prima di Viola Davis, al nono posto c’è Elisabeth Moss coi suoi 16 milioni, 1 milione di dollari per ogni episodio della serie Hulu The Handmaid’s Tale (oltre ai profitti del sorprendente successo al botteghino Invisible Man).

Il fatto che nel 2020 Viola Davis sia l’unica attrice nera e la seconda non caucasica dopo la colombiana-americana Vergara nella lista delle più pagate di Hollywood la dice lunga sul significativo divario retributivo che affligge le donne di colore in tutti i settori, compresa l’industria dello spettacolo.