Torna Grey’s Anatomy 19 su Disney+: dal 22 marzo i nuovi episodi, dove assisteremo all’addio a Ellen Pompeo che saluta la sua protagonista storica. Meredith Grey lascia l’ospedale nell’ultima tranche di episodi della diciannovesima stagione.

La prima metà di Grey’s Anatomy 19 era stata resa disponibile dallo scorso 2 novembre sulla piattaforma della casa di Topolino. Ellen Pompeo, storica protagonista del medical drama, era presente fin dall’esordio, nel lontano 2005. Nel corso degli anni, Grey’s Anatomy ha accolto e detto addio a una miriade di personaggi.

Tra i grandi ritorni di Grey’s Anatomy 19 su Disney+ troviamo Kate Walsh nei panni della dottoressa Addison Montgomery, ex moglie di Derek Shepherd (amore mai dimenticato della protagonista).

In che modo Meredith lascia Grey’s Anatomy? La dottoressa decide di partire per Boston con i suoi figli, una decisione che lascerà il fidanzato Nick Marsh molto irritato.

Di seguito la trama dell’episodio 19×07 intitolata I’ll Follow the Sun:

Durante l’ultimo giorno di Meredith al Grey Sloan, i medici organizzano una sorpresa d’addio e Nick si confronta con la donna sul futuro della loro relazione. Nel frattempo gli specializzandi fanno a gara per assistere a una procedura innovativa.

L’addio di Meredith Grey coincide con la decisione di Ellen Pompeo di dedicarsi ad altri progetti, come da lei annunciato.

Ma nonostante il fatto che l’attrice “sia una potenza e Meredith sia un’icona”, come ha affermato la showrunner Krista Vernoff parlando con TVLine qualche mese fa, lo show ha “sempre avuto un cast straordinario di attori che possono interpretare qualsiasi parte della storia. Quindi, anche se “Ellen e Meredith ci mancheranno disperatamente”, ha aggiunto, “penso che ci sia molta storia da raccontare” per gli altri personaggi.”

Il futuro di Grey’s Anatomy è incerto. Stando a indiscrezioni dagli Stati Uniti, Ellen Pompeo tornerebbe in pianta stabile in casa di rinnovo in qualità di guest star o voce narrante degli episodi. L’attrice resta comunque produttrice esecutiva della serie.

Continua a leggere su optimagazine.com.