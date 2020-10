Domani 13 ottobre partirà ufficialmente l‘Amazon Prime Day 2020 per concludersi dopodomani. Sarà una giornata ricca di sconti applicati dal colosso dell’e-commerce, ma, come sapete, le proposte più interessanti sono già iniziate a fioccare. Se ieri ve ne avevamo parlato in ottica iPhone SE e Samsung Galaxy S20 Plus, oggi 12 ottobre è il turno di iPhone 11 e iPhone 11 Pro, che potete reperire ad un prezzo più basso magari anche per effetto dell’imminente arrivo dei nuovi iPhone 12. In particolare il modello più piccolo, iPhone 11, si rende protagonista di un taglio sul costo di listino pari a 140 euro, con possibilità di portarselo a casa a 699 euro (consegna in 1 giorno gratis per gli utenti Prime) nel taglio da 64GB, e nelle varie opzioni di colore disponibili (bianco, PRODUCT(RED), giallo, nero, verde, viola). Il prodotto gode della disponibilità immediata, e viene venduto e spedito da Amazon (vi arriverà a casa entro domani 13 ottobre ordinandolo entro qualche ora).

Offerta Apple iPhone 11 (64GB) - Bianco Resistente alla polvere e all'acqua (2 metri fino a 30 minuti, ip68)

Sistema a doppia fotocamera da 12mp (ultra-grandangolo e grandangolo)...

Preferite andare direttamente su iPhone 11 Pro? Le anticipazioni relative all’Amazon Prime Day 2020 vi permettono anche questo, visto che pure il modello in questione gode già di un certo sconto. Il prezzo è di 979 euro invece di 1,189 (con un risparmio di 210 euro sul listino originale) per il taglio da 64GB e nelle varie colorazioni argento, grigio siderale (quest’ultima costa anche leggermente meno, attestando il proprio prezzo intorno ai 974,99 euro) oro e verde notte, con consegna in 1 giorno gratis per gli utenti Prime.

Offerta Apple iPhone 11 Pro (64GB) - Grigio Siderale Display super retina xdr da 5,8" (oled)

Resistente alla polvere e all'acqua (4 metri fino a 30 minuti, ip68)

Siamo tutti elettrizzati per l’arrivo dell’Amazon Prime Day 2020 del 13 e 14 ottobre, ma bisogna anche fare attenzione a non perdersi le proposte che lo precedono, spesse volte altrettanto interessanti (e magari anche destinate ad esaurirsi presto). Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo il prima possibile.