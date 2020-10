L’attesa sta per concludersi e sarà finalmente Amazon Prime Day 2020: l’appuntamento con gli sconti del 13 e 14 ottobre è ormai alle porte, ed infatti è già possibile approfittare di qualche piccolo anticipo, che poi tanto piccolo nemmeno è. Il riferimento è ai prodotti Apple, che sappiamo essere tutt’altro che economici. Se non avete già approfittato di quest’offerta (di cui vi avevamo parlato ad inizio settimana) vi consigliamo di farlo subito: da diversi giorni ormai regge una proposta a dir poco interessante che vede protagonista iPhone SE da 128GB, disponibile al prezzo di 469 euro nelle colorazioni Black, White e (PRODUCT)RED. Non capita tutti i giorni di potersi portare a casa il melafonino nel suo taglio da 128GB addirittura a 10 euro in meno rispetto alla cifra richiesta per il 64GB. Il clima, come avrete capito, è proprio all’insegna dell’Amazon Prime Day 2020: riceverete, infatti, iPhone SE da 128GB nella colorazione desiderata direttamente a casa con spedizione gratuita e disponibilità immediata (prodotto venduto e spedito da Amazon, neanche a dirlo).

Offerta Nuovo Apple iPhone SE (128GB) - nero Display Retina HD da 4,7"

Resistente alla polvere e all’acqua (1 metro fino a 30 minuti, IP67)

Se preferite investire su Android il prodotto per voi potrebbe corrispondere al Samsung Galaxy S20 Plus, sceso ad un prezzo incredibile ancor prima che scatti ufficialmente l’Amazon Prime Day 2020: in questo caso la cifra ammonta a 659 euro (ricordiamo che il listino originale è di 1029 euro, con un risparmio di 370 euro, che su un top di gamma non è per niente poco), sempre con spedizione gratuita e disponibilità immediata (arriverà a casa vostra tra il 13 ed il 16 ottobre, anche se dobbiamo specificare che lo smartphone viene venduto e spedito da terzi). La transazione resta comunque sicura, ci teniamo a precisarlo a scanso di equivoci (il prodotto beneficia della protezione al cliente di Amazon).

Offerta Samsung Galaxy S20+ Smartphone, 4G, Display 6.7" Dynamic AMOLED 2X, 4... Prova lo Space Zoom 30X per cogliere dettagli che rischiavi di...

Con i 64 MP di risoluzione di Galaxy S20+ avrai a disposizione milioni...

Mancano all’incirca due giorni all’avvio dell’Amazon Prime Day 2020 del 13 e 14 ottobre, ma le offerte si presentano fin da adesso già ricche. Ora sta a voi decidere se affondare subito il colpo o se aspettare di entrare nel vivo delle proposte ad inizio settimana prossima. Se avete bisogno di chiarire qualche dubbio non esitate a contattarci attraverso il box qui sotto.