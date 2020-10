Sta girando soprattutto sui social una notizia riguardante il presunto annullamento della prova scritta per il concorso Allievi Carabinieri 2020, in programma il prossimo 12 ottobre. Considerando la vicinanza della suddetta data, è facile immaginare che il suddetto annuncio abbia fatto molto rumore stamane, al contrario magari di altre news generiche che negli anni abbiamo portato alla vostra attenzione poco prima della prova organizzata per i candidati. Ecco perché occorrono importanti precisazioni in merito.

La fake news sull’annullamento della prova scritta per il concorso Allievi Carabinieri 2020

Negli ultimi minuti, non a caso, è arrivata una comunicazione ufficiale da parte dell’Arma per chiarire la storia inerente il presunto annullamento della prova scritta per il concorso Allievi Carabinieri 2020. Non è un caso che in questi minuti potreste riscontrare problemi in fase di accesso al sito ufficiale, in quanto tanti candidati stanno cercando di capirci qualcosa di più. Come accennato, mancano appena due giorni alla prova e bufale del genere non possono non sollevare un polverone.

Dal nostro punto di vista, non possiamo fare altro che confermarvi il test scritto del 12 ottobre. Continuate ad esercitarvi in vista dal concorso Allievi Carabinieri 2020, in quanto al momento della pubblicazione del nostro articolo non esistono comunicazioni ufficiali che dicano qualcosa di diverso. Forse uno scherzo, forse una strategia da parte di qualcuno per far abbassare il numero di candidati. Fatto sta che l’annuncio sul presunto annullamento della prova scritta sia a tutti gli effetti una bufala.

Restate con gli occhi aperti nelle prossime e fidatevi solo di eventuali annunci ufficiali da parte dell’Arma, come quello che poco ha confermato la prova scritta del 12 ottobre per il tanto atteso concorso Allievi Carabinieri 2020. Anche a voi è capitato di fare i conti con la suddetta bufala? Commentate l’articolo qui di seguito se vi risultano informazioni diverse da quelle fornite stamane.