Ci sono alcune novità rilevanti che dobbiamo prendere in esame oggi 9 ottobre, per quanto riguarda la possibile svolta inerente la vendita di Honor da parte di Huawei. Da alcune ore a questa parte, come vi abbiamo tempestivamente riportato con un articolo pubblicato nella giornata di ieri, circola la voce sulla possibile separazione tra questi due marchi. Il motivo? Escludere Honor dalla morsa che è stata voluta da Trump e dagli USA nei confronti del produttore cinese.

Gli aggiornamenti del 9 ottobre su Huawei e Honor

Una tesi, questa, che sulla carta avrebbe una sua logica, se non altro perché l’eventuale separazione comporterebbe misure meno restrittive per il mondo Honor. Tuttavia, le indiscrezioni iniziali non hanno mai sottolineato le modalità con cui tale scissione avrebbe potuto prendere piede. Stamane, grazie al nuovo contributo di Huawei Update, possiamo dire che i rumors in questione siano smentiti e che ad oggi non ci siano i presupposti per portare avanti un discorso del genere.

La fonte in questione, infatti, riporta che una persona vicina al mondo Honor e Huawei abbia smentito uno scenario del genere. Dunque, ad oggi non è stata preventivata alcuna separazione tra i due marchi, in attesa di capire come evolveranno le cose per quanto concerne i rapporti con gli Stati Uniti. Dunque, massima attenzione, perché tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021 potrebbero arrivare effettivamente ulteriori svolte in grado di influenzare gli equilibri interni all’azienda.

Nel frattempo, è giusto prendere atto di questa presa di posizione, con cui si scongiura momentaneamente la separazione tra Huawei e Honor. Anche perché l’annuncio originale aveva fatto non poco rumore sui social tra coloro che seguono sempre con attenzione le vicende dei due marchi. Vi aggiorneremo appena ne sapremo di più.