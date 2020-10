Sono solo voci di corridoio e, ad oggi, non c’è ancora nulla di concreto, ma in questi giorni sono frequenti le voci che ci parlano di una possibile separazione tra Huawei e Honor. La questione inerente al ban USA, infatti, potrebbe avere degli effetti anche a lungo termine per il produttore cinese, nonostante fino ad oggi qualsiasi progetto abbia visto i due marchi andare a braccetto. Vedere per credere la questione relativa ad Harmony OS, da noi esaminata non molto tempo fa, con gli smartphone dei due marchi dichiarati potenzialmente compatibili con il nuovo sistema operativo.

A cosa servirebbe il divorzio tra Huawei e Honor?

A trattare la questione divorzio tra i due marchi è stato un analista autorevole come Ming-Chi Kuo. A suo dire, la possibile vendita di Honor rientrerebbe tra le potenziali contromisure di Huawei contro i vari divieti che sono giunti in questi anni dagli Stati Uniti. E questo, alla luce di un trend che a suo dire, come riporta anche Gizmochina, vede attualmente il settore degli smartphone prevedere un trend di crescita importante per la quota di mercato di OPPO, Vivo e Xiaomi nei prossimi mesi.

A suo modo di vedere, se Huawei dovesse vendere l’attività di telefonia mobile Honor, si verrà a creare una situazione vantaggiosa per tutti i marchi e i fornitori. Nel momento in cui dovesse verificarsi una cessione del brand, o più in generale una separazione, automaticamente la morsa degli USA nei confronti di Honor verrebbe meno. Resta da capire quali siano le conseguenze in termini di marketing e di progettazione per questa realtà, ma allo stato attuale dei fatti, potrebbe trattarsi di una mossa intelligente.

Se Honor dovesse essere in grado di mantenere il valore del marchio esistente dopo la sua indipendenza dal sistema Huawei ed estendere il valore del marchio al mercato di fascia medio-alta, allora la decisione si rivelerà geniale per tutte le parti in causa.