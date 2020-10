Non basta la cancellazione: un attore del cast di Glow su Netflix propone l’ipotesi di un film per chiudere degnamente le vicende delle gloriose lottatrici del wrestling. La serie tv era stata prima confermata lo scorso anno per la quarta stagione e poi cancellata pochi giorni fa causa Covid. Una decisione che ha fatto infuriare i fan e rammaricato l’intera produzione.

Glow è una storia al femminile in cui un gruppo variegato di donne, tutte con un passato alle spalle e origini differenti, si rimettono in gioco. Per spettacolo, ma anche nella vita. La serie è stata lodata per il suo umorismo e lo sviluppo delle relazioni tra le protagoniste, che ogni giorno si confrontano a cuore aperto con una società che le mette in un angolo solo perché donne.

Non è il primo show ad essere tagliato fuori per gli elevati costi di sicurezza sul set dovuti alla pandemia; prima di Glow, Netflix aveva deciso di non confermare Elite e I Am Not Okay With This.

La terza stagione si è conclusa con alcune questioni in sospeso per le protagoniste Ruth e Debbie, migliori amiche/rivali nonché lottatrici sul ring. Riusciranno mai a ricucire il loro complesso rapporto? Forse non lo sapremo mai, ma un attore del cast si augura che possa esserci un film di Glow su Netflix per poter concludere la storia.

Marc Maron, che interpreta Sam, il manager delle ragazze, auspica un seguito. Che sia una pellicola conclusiva o un episodio più lungo dei canonici 40-50 minuti, in una diretta Instagram, Maron ha spiegato che la produzione della quarta stagione era già stata avviata quando il set ha dovuto chiudere per via della cancellazione. Non nascondendo il suo disappunto, avrebbe quindi senso lasciare tutto in sospeso. Maron ha quindi esortato i fan a farsi sentire sui social:

È un peccato. Ma penso che cosa dovrebbero fare, e lo sto proponendo, e se volete essere coinvolti… sentitevi liberi di twittare a Netflix che siete arrabbiati per Glow. Penso che quello che dovrebbero fare è semplicemente “ok, quindi non facciamo più lo show, piuttosto un film”. Giusto? Voglio dire, concludiamolo tutto con un film Netflix da due ore.

L’attore ha poi spiegato che il cast sa come si concluderà Glow, e questo è un motivo in più per spingere Netflix a produrre un film:

Avevano programmato l’intera stagione, sappiamo in qualche modo come finirà. Perché non dare agli showrunner, agli scrittori e al cast l’opportunità di finire la storia con un film? Penso che sarebbe la cosa migliore… Sarebbe fantastico, allevierebbe la pressione finanziaria e gli sceneggiatori potrebbero mettere insieme un film e riprodurlo.

Non sappiamo come andrà a finire, ma è bene tenere a mente che di rado Netflix torna sui suoi passi. Lucifer ha rappresentato un caso eccezionale per la piattaforma di streaming: il colosso ha infatti ordinato una sesta e ultima stagione, cambiando decisione dopo aver annunciato che la quinta sarebbe stata quella conclusiva.