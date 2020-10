The Undoing Le Verità non Dette è pronto a debuttare negli Usa, il prossimo 25 ottobre, ma anche su Sky Atlantic. La nuova serie che ha rimesso insieme Nicole Kidman e David E. Kelley, dopo il successo di Big Little Lies, potrebbe fare il suo debutto in Italia proprio il 9 novembre, a pochi giorni dal debutto americano però non in contemporanea come in molti si aspettavano. Al momento non c’è una data ufficiale e nemmeno una conferma del debutto al lunedì sera ma chi segue la programmazione Sky sa bene che a quel punto la serata sarà libera dopo l’impegno con The Third Day.

La miniserie con Jude Law terminerà proprio il 2 novembre e la settimana seguente, il 9, potrebbe debuttare proprio The Undoing Le Verità, la serie con Nicole Kidman e Hugh Grant, la cui regia è affidata a Susanne Bier.

Ecco il promo italiano della serie:

La serie limitata segue Grace (Nicole Kidman) e Jonathan Fraser (Hugh Grant), che stanno vivendo la vita che hanno sempre desiderato almeno fino a che, durante la notte, un baratro gli si para davanti e rovina tutto. Una morte violenta e una catena di terribili rivelazioni spingeranno Grace a cambiare la sua vita creandone una nuova per suo figlio e per la sua famiglia. Ma cosa la sconvolgerà così tanto?

La serie andrà in onda su HBO e sarà disponibile per lo streaming su HBO Max ed è proprio la rete ad aver divulgato anche la trama del secondo episodio in onda domenica 1 novembre e in cui, dopo aver cercato rifugio a casa di suo padre, Grace si trova sul punto di essere oggetto di indagini da parte dei detective, cosa rivelerà durante l’interrogatorio rispondendo alle domande?

The Undoing Le Verità non Dette è composta da sei episodi in onda proprio tra fine ottobre e fine novembre negli Usa e i cui titoli sono già stati rivelati: The Undoing, The Missing, Do No Harm, See No Evil, Trial by Fury e The Bloody Truth.