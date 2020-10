Il quadro delle specifiche tecniche del Samsung Galaxy S21 nelle sue varie declinazioni sembra ormai in gran parte delineato, ma scarseggiano ancora le notizie per quanto riguarda il prezzo di vendita, su cui ha provato a fare luce il noto leaker NOT DJ Koh su Twitter. La cifra venuta fuori è di 899 dollari, ovvero 100 in meno rispetto al Samsung Galaxy S20 (che non è affatto poca cosa a ben pensarci). A cosa potrà mai essere dovuto questo taglio di prezzo? Probabilmente ai materiali impiegati, che, come per i Samsung Galaxy Note 20 e Galaxy S20 Fan Edition, potrebbero corrispondere a plastica e vetro, in gergo conosciuto con il nome di ‘Glasstic‘.

BRIGHT HM2 — ᴺᴼᵀ DJ Koh 🎃 (@not_koh) October 7, 2020

Lo stesso leaker ha anche rivelato altri dettagli importanti sul conto dei Samsung Galaxy S21 e Galaxy S21 Ultra, affermando che dovrebbero includere uno schermo con frequenza di refresh rate a 120Hz, ed il secondo impiegare il sensore ISOCELL Bright HM2, con risoluzione da 108MP, pixel con dimensioni di 0,7 μm ed alcune altre ottimizzazioni rispetto alla passata generazione. Sappiamo che l’avvio della produzione di massa del sensore ISOCELL Bright HM2 era attesa per il Q3 2020 (i piani dovrebbero essere stati rispettati), e che quindi tutto dovrebbe essere pronto per il lancio dei Samsung Galaxy S21, in programma per il Q1 2021. La linea dei Samsung Galaxy S21, S21 Plus e S21 Ultra dovrebbe essere presentata tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo del prossimo anno, come da tradizione.

A voi peserebbe acquistare un top di gamma con il retro in plastica misto a vetro, come nel caso dei Samsung Galaxy Note 20 e Galaxy S20 Fan Edition, sapendo però di poter risparmiare per questo almeno 100 dollari sul prezzo di listino? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.