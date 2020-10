Mancano pochi giorni alla presentazione del OnePlus 8T, atteso per mercoledì 14 ottobre, ed il produttore cinese non perde occasioni per tenere bene alto l’hype. L’OEM ha deciso di pubblicare su Twitter una foto scattata proprio col OnePlus 8T, a dimostrazione di quanta qualità goda il comparto fotografico del dispositivo. L’immagine è stata catturata in ‘Modalità Nightscape‘: i dettagli ed i colori sono mozzafiato, nonostante le condizioni di scatto non fossero delle migliori (scarsa illuminazione) e la compressione subita attraverso la pubblicazione sui social.

La fotocamera principale da 48MP del OnePlus 8T non teme confronti, riuscendo a catturare perfettamente un panorama baciato dal sole del tramonto, impresa assai ardua per gli smartphone in generale, compresi quelli di fascia alta. Del resto, la configurazione del comparto fotografico del OnePlus 8T, emerso nei giorni scorsi come vi abbiamo raccontato in questo articolo, è di tutto rispetto: sensore principale Sony IMX586 da 48MP con OIS, ultra-grandangolare da 16MP, macro da 2MP, di profondità da 5MP. Il device frontalmente dovrebbe ospitare un unico sensore wide da 16MP.

La restante parte delle specifiche tecniche del OnePlus 8T viene descritta a seguire: processore Snapdragon 865, schermo AMOLED con diagonale da 6.55 pollici e frequenza di refresh rate a 120Hz, configurazioni fino a 12GB di RAM con tagli di memoria da 128 o 256GB, batteria da 4500mAh con supporto alla ricarica rapida a 65W (non c’è sistema di ricarica più veloce ancora implementato per smartphone, ci tenevamo a precisarlo per rendere chiara l’importanza dell’adozione). Come potete vedere, l’assenza del OnePlus 8T Pro (confermata peraltro da Pete Lau in persona) non dovrebbe per nulla pesare agli utenti dato l’equipaggiamento del OnePlus 8T, tutt’altro che di fascia media. Siete dello stesso parere anche voi? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.