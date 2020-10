Il 14 ottobre sarà il giorno in cui verrà presentato il OnePlus 8T, di cui un nuovo leak della presunta cover protettiva trasparente (trapelata dal portale specializzato ‘Case-Mate‘) ci ha svelato il design del comparto fotografico posteriore e le specifiche dei sensori che lo comporranno. Come riportato da ‘tomshw.it‘, saranno quattro i tiratori fotografici, peraltro disposti a formare la lettera ‘L’ (volendo considerare solo i sensori fotografici).

La fotocamera del OnePlus 8T dovrebbe essere formata da un sensore principale da 48MP con PDAF (Phase Detection Auto Focus), oltre a contare sul supporto di un laser altamente preciso per la gestione dell’autofocus. Il secondo sensore del OnePlus 8T avrà una risoluzione da 16MP con un grandangolo fino a 116°, mentre il terzo da 5MP godrà della funzionalità macro per scatti bene a fuoco in posizione ancor più ravvicinata. Il quarto ed ultimo sensore, da 2MP, si occuperà di gestire i dati relativi alla profondità di campo.

OnePlus 8T sarà spinto dal processore Snapdragon 865, monterà uno schermo Fluid AMOLED con diagonale da 6.55 pollici e risoluzione FullHD+ e frequenza di refresh rate a 120Hz, oltre ad includere una batteria da 4500mAh (con supporto alla ricarica rapida a 65W, la più veloce in assoluto nel campo degli smartphone) ed Android 11 con personalizzazione OxygenOS. Non ci sarà OnePlus 8T Pro, come confermato anche dal CEO Pete Lau qualche giorno fa e raccontato da noi in questo articolo dedicato (OnePlus 8 Pro, lanciato all’inizio dell’anno, viene ancora considerato come il top di gamma in carica, pertanto il produttore cinese non ha ritenuto il caso rinnovare l’offerta, almeno per il momento), che probabilmente nemmeno mancherà chissà quanto per i motivi di cui sopra. Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo il prima possibile.