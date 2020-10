Tutti impazziti per il cambio icona Instagram nella giornata di ieri 6 ottobre, in occasione del decimo compleanno dell’app social, apparsa per la prima volta sullo store Apple proprio ad ottobre 2010. Inizialmente la funzione è stata distribuita solo per gli iPhone e difatti i possessori di uno smartphone con sistema operativo Google si erano sentiti immediatamente esclusi dalla funzione. Per fortuna, nel giro di poche ore, le cose sono completamente cambiate e ora davvero tutti possono beneficiare della curiosa e pure simpatica novità.

Il cambio icona Instagram anche per Android può avvenire in maniera molto semplice e con un paio di passaggi in app. Va precisato che la funzione è stata pensata in occasione dell’anniversario del social e consente di selezionare, come icona del servizio, una di quelle che negli anni si sono avvicendate proprio per rappresentare la piattaforma. La cosa importante da dire per tutti gli user che desiderano testare la specifica novità è che dovranno dotarsi dell’ultimissima versione dell’app presente sul Play Store.

Come effettuare dunque il cambio icona? Su Instagram bisognerà andare nelle impostazioni dell’app e una volta nell’apposita schermata, effettuare un semplice swipe (trascinamento) dall’alto verso il basso. Per un momento appariranno delle emoticon e poi uno speciale effetto grafico con dei coriandoli per festeggiare il decimo compleanno. A questo punto, una nuova scheda riporterà 12 icone dell’app social appunto, da selezionare a proprio piacimento. C’è spazio per la primissima icona originale del social ma anche per quella Twilight, Alba, Aurora, Arcobaleno, Nera e ancora molte altre. Una volta scelta la soluzione desiderata, questa prenderà il posto di quella finora in vigore.

Esattamente come accaduto per il cambio icona Instagram sugli iPhone, anche quello sui dispositivi Android sarà solo temporaneo. In effetti gli utenti potranno beneficare del cambiamento solo per un mese e non di più.