Oggi Instagram spegne dieci candeline, almeno dalla sua prima “venuta al mondo” sullo store Apple. Un compleanno importante in cui si intende celebrare la storia di questo social network molto seguito, soprattutto dagli amanti della fotografia professionale e amatoriale ma non solo. L’occasione è giusta per ricordare come lo strumento si sia evoluto nel tempo e per questo motivo c’è una nuova funzione a disposizione di tutti. Si potrà scegliere di cambiare l’icona dell’app a proprio piacimento, ripescandone una tra quelle con cui si è presentato il servizio nel corso degli anni appena trascorsi.

Come si cambia dunque l’icona Instagram da oggi 6 ottobre? Va chiarito che la funzione è in fase di rilascio globale e non proprio tutti potrebbero già accedere alla sua specifica opzione (in questo caso bisognerà attendere un po’ in più). Per usufruire della novità, tuttavia, va pure detto che sullo smartphone dovrà essere installata l’ultima versione dell’app disponibile sullo store Apple.

La procedura esatta per il cambio icona su Instagram è la seguente. Bisognerà andare nelle impostazioni del proprio profilo e tirare in basso il menù corrispondente. Gli sviluppatori hanno pensato ad uno speciale effetto grafico in questo clima di festeggiamenti con la comparsa di emoji e coriandoli ma anche di una sezione in cui saranno disponibili una serie di icone. Queste ultime saranno quelle adottate da tempo per rappresentare il social network: selezionandone una a proprio piacimento, la soluzione comparirà proprio come identificativa dell’app.

La novità del cambio icona Instagram non sarà tuttavia permanente. La nuova soluzione grafica prescelta sembrerebbe essere attiva sullo smartphone solo per un periodo massimo di 30 giorni, dunque per un mese. Non è noto se, sempre per i festeggiamenti del decimo compleanno del social network, potranno essere messe in campo iniziative simili o anche diverse nel breve periodo e magari prossimamente anche per l’universo Android.