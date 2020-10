Lewis Capaldi annuncia un concerto in streaming che terrà il 9 ottobre, inserito nell’album del Prima Day Live di Amazon. Lo show sarà disponibile su Amazon ma anche su Twitch. La location scelta non è un caso ed è un luogo al quale l’artista è molto legato. Il locale rischia di chiudere i battenti dopo la crisi dovuta alla pandemia di Coronavirus. Sul palco ci saranno anche Celeste e Cate Le Bon.

L’evento presentato da Amazon Music andrà a sostegno di Music Venue Trust, con un esibizione che durerà circa 30 minuti e che sarà trasmessa dal vivo dalle location che sono state scelte dagli artisti.

Spiega Patrick Clifton di Amazon Music:

“Il Prime Day Live contribuirà a sensibilizzare le persone sulla difficile situazione che importanti locali, così integrati nella cultura musicale britannica, stanno vivendo, così come a raccogliere fondi per sostenerli. Una grande serata aperta a tutti, durante la quale i più appassionati potranno sentirsi ancora più vicini ai loro artisti preferiti, comodamente dalla loro casa”.

L’iniziativa è quindi ideata per sostenere le troppe realtà che stanno patendo a causa del Coronavirus. Il concerto di Lewis Capaldi di svolgerà quindi in un locale a lui molto caro, con l’obiettivo di risollevarne l’economia.

In un solo anno, Lewis Capaldi è diventato britannico con il più alto numero di vendite. Di successo sia gli album che i singoli, a cominciare da Someone You Loved con il quale ha raggiunto 2 miliardi di stream. L’artista è ora pronto a tornare sul palco in una location che l’ha tenuto a battesimo. Sul concerto, ha dichiarato: “Non vedo l’ora di suonare in show così speciale, per Amazon Music, nel posto dove tutto è cominciato, che per me sa di casa”. A febbraio, l’artista è stato anche ospite del Festival di Sanremo 2020 sotto la conduzione di Amadeus e con la partecipazione di Fiorello.