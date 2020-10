Quali smartphone Huawei e Honor potranno beneficiare di Harmony OS? L’aggiornamento proprietario del produttore cinese è alla sua versione 2.0 da settembre ossia dopo la Huawei Developer Conference di fine estate. A più riprese e anche dai vertici dell’azienda, è giunta la conferma che la soluzione software sarà presto a disposizione anche dei telefoni e non solo di TV, smartwatch o altri dispositivi smart. Per questo motivo è il caso di tirare le prime somme e capire quali potrebbero essere i primi device a toccare con mano proprio questo tipo di esperienza.

Prima di passare ad una prima lista ufficiosa ma molto probabile di smartphone Huawei ma anche Honor destinati all’aggiornamento Harmony OS, va già detto che la versione 2.0 dell’aggiornamento ora di scena supporta i dispositivi indossabili con una RAM entro i 128 MB. Ad inizio del prossimo anno, una nuova integrazione consentirà di far girare il sistema operativo anche su smartphone ma, in un primo momento, solo su quelli con un massimo di 4 GB di RAM. I primi fortunati dunque dovrebbero essere i dispositivi entry level. Un nuovo passo in avanti dovrebbe essere compiuto comunque entro la fine del 2021, quanto la soluzione potrebbe già arrivare a bordo di dispositivi con RAM maggiore ai 4 GB.

Sulla base di tutto quanto fin qui riportato, è abbastanza verosimile credere che gli smartphone Huawei e Honor pronti all’aggiornamento proprietario siano quelli di seguito elencati. Per quanto la lista sia ufficiosa ma condivisa dalla fonte Huawei Central, ecco che ci si aspetterebbe la corposa novità su tutta la serie top premium Huawei Mate 40, P40 e P30. Tra le ammiraglie, di certo lo stesso passaggio sarà garantito ai pieghevoli Mate X e Mate Xs. Andando un po’ più a ritroso, è più che probabile che il supporto arrivi anche per i non più recenti Mate 20 ma anche per gli imminenti Nova 8, per i Nova 7 e anche i Nova 6.

Dopo aver chiarito quali smartphone Huawei potranno auspicare ad avere Harmony OS, è giusto concentrarsi anche sui dispositivi del brand Honor. Il supporto del nuovo aggiornamento non mancherà di certo per il prossimo Honor V40 ma, a ritroso, anche sulla serie Honor 30/V30, Honor Play 4 Pro, Honor X10 5G, sugli Honor 20 e infine sugli Honor 9 X. Staremo a vedere se tutte queste previsioni saranno rispettate.