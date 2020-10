Sono emersi nuovi dettagli su quali saranno i fornitori delle batterie dei prossimi Samsung Galaxy S21, S21 Plus e S21 Ultra (parliamo al plurale in quanto, come ormai sappiamo, il colosso di Seul non è solito rifornirsi per i propri top di gamma da un unico fornitore per quanto riguarda le batterie). Come riportato da ‘SamMobile‘, non si occuperà solo Samsung SDI della fornitura delle unità energetiche destinate a bordo dei Samsung Galaxy S21, S21 Plus e S21 Ultra, ma anche ad Amperex Technology Limited. D’altro canto non stiamo parlando di un’azienda alle prime armi nel settore, visto che fa registrare un market share del 17,1% nel 2019 nella fornitura di batterie di piccole dimensioni, risultando inferiore solo a Samsung SDI e ad LG Chem (che detengono rispettivamente il 28,4 ed il 19,5 del market share).

Non si tratta nemmeno della prima collaborazione, visto che Amperex Technology Limited è stata già incaricata dal produttore asiatico per la fornitura di batteria per alcuni dei suoi modelli di fascia media, come nel caso delle gamme Galaxy A e Galaxy M, come pure di top di gamma (Samsung Galaxy S9). La decisione condurrà ad un abbattimento dei costi di produzione, anche se la cosa non andrà a favore dell’utente finale, bensì aumenterà i margini di guadagno provenienti dai Samsung Galaxy S21, S21 Plus e S21 Ultra.

Sulla base delle indiscrezioni provenienti dal report della Corea del Sud di cui sopra, Amperex Technology Limited dovrebbe fornire batterie per tutti e tre i modelli dei prossimo top di gamma del colosso di Seul, con capacità rispettive di 4000, 4800 e 5000mAh. Chiaramente per adesso è di rumors che si parla, che dovranno poi essere confermati da chi di dovere a tempo debito. Se così fosse, a voi dispiacerebbe? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.