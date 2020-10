A poche settimana dall’arrivo effettivo della next gen sugli scaffali dei negozi, la ricerca dello sconto su PS5 e Xbox Series X è lo sport più praticato dagli appassionati. I prezzi fissati da Sony e Microsoft sono in linea con quelli che hanno costituito il lancio delle piattaforme dell’attuale generazione videoludica. Chiaramente c’è però chi prova sempre a limare qualcosina, da poter poi reinvestire nell’acquisto di periferiche o di giochi con cui rimpolpare la propria collezione.

E in tal senso lavora bene lo sconto su PS5 e Xbox Series X operato da Gamestop. Un taglio effettivo non da poco, che garantisce un risparmio fino a 250 euro sul passaggio alla next gen. E per attingervi non servirà altro che fare affidamento su qualcosa che potreste già avere in casa, e che molto presto potrebbe non servirvi più.

Sconto PS5 e Xbox Series X, ecco come ottenerlo

Quello di Gamestop è sostanzialmente il classico servizio sui resi riportati in negozio. E protagoniste della promozione sono le console dell’attuale generazione videoludica, vale a dire PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Diverse le fasce fissate per lo sconto su PS5 e Xbox Series X, che si differenziano per il materiale portato negli store per la valutazione economica.

Si parte dai 250 euro di decurtazioni a cui abbiamo accennato qualche rigo più su, garantiti dal reso di PS4 Pro, Xbox One o Nintendo Switch con 2 giochi validi per la promozione (la lista è sul sito del rivenditore) o con un gioco e un controller. Si scende a 200 euro per PS4 Pro o per PS4 più due giochi (o un gioco e un controller). Qualora aveste invece la sola PS4, lo sconto sull’acquisto di una console next gen passa a 150 euro, che diventano 130 per Xbox One S con 2 giochi validi per la promozione (o un gioco e un controller). La sola Xbox One S permetterà di risparmiare 70 euro.

C’è da sottolineare di come, a fronte di scorte scarse di piattaforme, Gamestop ci abbia tenuto a rassicurare i clienti. Nuove console arriveranno nel corso delle prossime settimane, andando a rifornire i magazzini. Non dovrebbero esserci rischi di restare a secco al day one, fissato per le settimane centrali del mese di novembre.