Quello di Pokémon GO è un successo senza precedenti nel mercato del gaming su mobile. Disponibile da oltre quattro anni, l’applicazione in realtà aumentata di Niantic può essere scaricata gratuitamente su tutti i device Android e iOS, con la presenza delle tradizionali microtransazioni in-game per ottenere più oggetti utili nel corso delle nostre avventure da Allenatori. Soprattutto, il titolo dedicato ai mostriciattoli tascabili di casa Nintendo permette di portare le colorate creature made in Japan nella vita reale, vivendo incredibili esperienze in singolo o con l’apporto di altri giocatori dislocati un po’ in tutto il mondo.

Merito di tale longevo fermento va indubbiamente al team di sviluppo, che continua a supportare Pokémon GO a colpi di nuove generazioni di Pokémon e di attività sempre nuove, capaci di rinnovare un sistema di gioco consolidato ma comunque in costante evoluzione. E se è vero che ottobre sarà un mese carico di contenuti, sulla pagina ufficiale del titolo scopriamo oggi – 5 ottobre 2020 – che è in arrivo anche una versione speciale di Pikachu, il Pokémon più emblematico tra i tantissimi realizzati dagli artisti di Game Freak e di The Pokémon Company.

In particolare, tutti gli Allenatori di Pokémon GO avranno l’occasione di aggiungere alla propria squadra Pikachu equipaggiato con due iconici cappelli di Ash, ma soltanto per un periodo di tempo estremamente limitato. Più nello specifico, come si legge sempre sul blog istituzionale della produzione, dalle 18:00 alle 19:00 italiane di martedì 6 ottobre i giocatori potranno imbattersi in Pikachu selvatici che indossano il cappellino di Ash a tema World Cup. Si tratta del berretto indossato dal protagonista nel corso della serie animata Pokémon Journeys: The Series. Inoltre, per tutta l’ora, i giocatori otterranno il doppio di XP da cattura. Allo stesso orario di martedì 13 ottobre, invece, potremo imbatterci in alcuni Pikachu che indosseranno il cappellino originale indossato da Ash nel corso delle saghe animate precedenti. Inoltre, un bonus speciale consentirà di ottenere il doppio delle caramelle da cattura.

A chiudere, vi ricordiamo che sempre nel corso di ottobre partirà l’evento autunnale di Pokémon GO, con l’attivazione di moltissimi bonus e la possibilità di catturare un Vulpix Cromatico.