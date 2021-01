Quello di Pokémon GO è uno dei fenomeni videoludici più rilevanti degli ultimi anni. E che ha saputo coinvolgere non solo gli appassionati più accaniti dell’universo in pixel e poligoni, ma pure i semplici curiosi, che magari si sono avvicinati alle avventure delle creature tascabili giapponesi di Nintendo e Game Freak proprio grazie all’applicazione in realtà aumentata da scaricare gratuitamente da Google Play Store o App Store di Apple.

E se è vero che a distanza di cinque anni continua ad essere sulla cresta dell’onda, non dovrebbe stupire che gli sviluppatori di Niantic vogliano festeggiare a dovere l’inizio del 2021 con tanti nuovi eventi che andranno ad animare la community di Pokémon GO nel mese di gennaio. Come si legge sulle pagine del sito ufficiale del gioco mobile, è prima di tutto già attivo l’evento a tema Capodanno, con tanti nuovi Pokémon in costume, oggetti per avatar e alcuni noti Pokémon con indosso dei cappellini da festa. L’evento si concluderà alle 22:00 di lunedì 4 gennaio, mentre questa sera partirà la scoperta straordinaria di gennaio: dalle 22:00 di oggi 1° gennaio alle 22:00 di lunedì 1° febbraio incontrerete infatti Chansey. Sarà invece Machop il protagonista del primo Community Day di Pokémon GO del 2021. L’evento si svolgerà il 16 gennaio, e porterà con sé la nuova mossa Rivincita per Machamp. Durante le ore programmate sarà possibile approfittare del triplo della Polvere di Stelle alla cattura e di Aroma con durata di 3 ore.

Per quanto riguarda i raid a cinque stelle, sappiamo poi che apparirà un Pokémon per la prima volta. Questo il calendario ufficiale diramato dal team di sviluppo:

Ho-Oh apparirà dalle 22:00 di venerdì 1° gennaio 2021 alle 10:00 di martedì 5 gennaio 2021. Se sarete fortunati, incontrerete la sua versione cromatica;

apparirà dalle 22:00 di venerdì 1° gennaio 2021 alle 10:00 di martedì 5 gennaio 2021. Se sarete fortunati, incontrerete la sua versione cromatica; Forma di Genesect con Piromodulo apparirà nei raid dalle 10:00 di martedì 5 gennaio 2021 alle 10:00 di martedì 12 gennaio 2021;

apparirà nei raid dalle 10:00 di martedì 5 gennaio 2021 alle 10:00 di martedì 12 gennaio 2021; Heatran apparirà nei raid dalle 10:00 di martedì 12 gennaio 2021 alle 10:00 di martedì 19 gennaio 2021. Se sarete fortunati, incontrerete la sua versione cromatica;

apparirà nei raid dalle 10:00 di martedì 12 gennaio 2021 alle 10:00 di martedì 19 gennaio 2021. Se sarete fortunati, incontrerete la sua versione cromatica; Kyogre e Groudon appariranno nei raid dalle 10:00 di martedì 19 gennaio 2021 alle 10:00 di martedì 26 gennaio 2021. Se sarete fortunati, incontrerete le loro versioni cromatiche;

e appariranno nei raid dalle 10:00 di martedì 19 gennaio 2021 alle 10:00 di martedì 26 gennaio 2021. Se sarete fortunati, incontrerete le loro versioni cromatiche; Un Pokémon a sorpresa apparirà nei raid a partire dalle 10:00 di martedì 26 gennaio 2021.

Non mancheranno sorprese neppure nei Megaraid di Pokémon GO:

MegaCharizard Y , MegaBlastoise e MegaAbomasnow appariranno nei megaraid. MegaCharizard Y sarà ancora più forte dalle 10:00 di martedì 5 gennaio 2021 alle 10:00 di martedì 12 gennaio 2021. MegaBlastoise è anche il Pokémon migliore da usare nei raid a cinque stelle di questo mese, quindi ricordate di accumulare megaenergia per Blastoise;

, e appariranno nei megaraid. MegaCharizard Y sarà ancora più forte dalle 10:00 di martedì 5 gennaio 2021 alle 10:00 di martedì 12 gennaio 2021. MegaBlastoise è anche il Pokémon migliore da usare nei raid a cinque stelle di questo mese, quindi ricordate di accumulare megaenergia per Blastoise; Martedì 19 gennaio 2021 in Pokémon GO apparirà per la prima volta un certo Pokémon megaevoluto. Nei raid che inizieranno il 19 gennaio appariranno anche MegaVenusaur e MegaHoundoom. MegaHoundoom sarà ancora più forte da martedì 26 gennaio 2021 a lunedì 8 febbraio 2021.