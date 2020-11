Da oltre quattro anni, Pokémon GO è una delle applicazioni più popolari tanto sui dispositivi Android che su quelli iOS. I titolo in realtà aumentata ha avuto il merito di trascinare i mostriciattoli tascabili di casa Nintendo nella vita reale grazie all’impegno degli sviluppatori di Niantic, che nel tempo hanno saputo riadattare gameplay ed esperienza più in generale alle richieste dei tanti Allenatori sparsi un po’ in tutto il mondo.

E se è vero che la pandemia da Coronavirus ha inevitabilmente ridimensionato le meccaniche di Pokémon GO, ora il team di sviluppo ha appena annunciato che l’applicazione gratuita andrà a cambiare nuovamente, andando a ricevere il suo aggiornamento più grande di sempre dal lancio. L’update, come potete verificare anche voi direttamente sul sito ufficiale del videogioco mobile a questo indirizzo – o con il trailer di annuncio poco più in basso in questo stesso articolo -, porta il nome piuttosto esplicativo di Beyond.

Beyond sarà pubblicato il prossimo 30 novembre, e modificherà l’esperienza di gioco con un nuovo sistema di avanzamento di livello, che porterà il level cap – ovvero il livello massimo raggiungibile – a 50, per un sistema che Niantic promette essere più divertente ed accessibile. Per gli Allenatori che non hanno ancora raggiunto il livello 40 la scalata sarà più semplice, con la possibilità in alcuni casi di guadagnare il doppio di Punti Esperienza rispetto a quelli ottenuti in passato. Più tortuosa invece la scalata dal livello 40 al 50, con i giocatori chiamati a completare la nuova ed impegnativa ricerca di avanzamento.

Non solo, con l’update nel mondo di Pokémon GO arriveranno anche le Stagioni, che andranno ad alternarsi ogni tre mesi e saranno caratterizzate da cambiamenti evidenti, funzionalità inediti ed eventi a tema. Gli sviluppatori hanno poi confermato l’arrivo dei Pokémon dalla regione Kalos, come Chespin, Fennekin, Froakie, Fletchling, Greninja, Talonflame, Pyroar e molti altri, disponibili in game dal 2 dicembre.