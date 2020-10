Sono ormai quasi quattro anni che Pokémon GO è disponibile per il download gratuito su App Store e Google Play, per essere giocato da fan e curiosi su dispositivi mobile, che siano iOS o Android. Per i pochissimi che non lo conoscessero, si tratta di una applicazione realizzata da Niantic Labs su licenza Nintendo che sfrutta la tecnologia in realtà aumentata per portare le colorate creature tascabili giapponesi nel mondo reale. E per vivere incredibili avventure in giro per la città armati solo del vostro smartphone, sia in solitaria che in compagnia di altri Allenatori.

Merito di tanto successo va indubbiamente alla determinazione del team di sviluppo, che nel tempo ha modificato e arricchito l’esperienza di gioco a colpi di nuove generazioni Pokémon, modalità mai viste prima e diversi eventi speciali, che si susseguono senza sosta per mantenere community e server attivi. Il mese di novembre non fa eccezione, e non a caso sul sito ufficiale dell’app è possibile andare a snocciolare tutte le novità in arrivo in Pokémon GO dopo la conclusione di ottobre. Novità che fanno rima prima di tutto con una vasta selezione di Raid, per un calendario decisamente fitto di impegni per i gamer:

Dalle 22:00 di domenica 1° novembre alle 22:00 di martedì 1° dicembre: Togetic potrà essere incontrato durante la scoperta straordinaria;

potrà essere incontrato durante la scoperta straordinaria; Dalle 22:00 di venerdì 23 ottobre alle 22:00 di giovedì 5 novembre: Darkrai sarà nei raid a cinque stelle

sarà nei raid a cinque stelle Dalle 22:00 di giovedì 5 novembre alle 22:00 di lunedì 16 novembre: è previsto il ritorno di un celebre Pokémon nei raid a cinque stelle

nei raid a cinque stelle Dalle 22:00 di lunedì 16 novembre alle 22:00 di martedì 24 novembre: Terrakion, Cobalion e Virizion potranno essere sfidati nei raid a cinque stelle

potranno essere sfidati nei raid a cinque stelle Dalle 22:00 di martedì 24 novembre alle 22:00 di lunedì 30 novembre: il boss del raid in primo piano sarà nei raid a cinque stelle

sarà nei raid a cinque stelle Ogni mercoledì di novembre alle 18:00: Ora dei raid con il boss del raid della settimana

Non solo, per tutto il mese di novembre 2020, in Pokémon GO l’ora del Pokémon in primo piano si terrà il martedì alle 18:00, secondo una scaletta ben precisa:

Martedì 3 novembre: Cubone e quantità doppia di polvere di stelle da cattura

e quantità doppia di polvere di stelle da cattura Martedì 10 novembre: Jigglypuff e quantità doppia di PE da cattura

e quantità doppia di PE da cattura Martedì 17 novembre: Meowth e quantità doppia di caramelle da cattura

e quantità doppia di caramelle da cattura Martedì 24 novembre: Barboach e quantità doppia di caramelle trasferendo Pokémon

Non solo, come accade nelle produzioni videoludiche più blasonate, anche in Pokémon GO è previsto nelle prossime settimane un evento tutto dedicato ai festeggiamenti di Halloween. Anche voi sarete della partita?