Il coloratissimo Pokémon GO continua a macinare numeri da record. E a coinvolgere ancora milioni di appassionati là fuori, che catturano mostriciattoli tascabili, combattono e collaborano in diverse attività di cui si compone il videogame in realtà aumentata – disponibile per il download gratuito su dispositivi iOS e Android.

Ed è proprio questo il segreto del suo grande successo, con gli sviluppatori di Niantic che continuano ad arricchire l’esperienza ludica con il passare del tempo. Non a caso, febbraio 2021 non farà eccezione: sul sito ufficiale, il team ha infatti snocciolato tutto quello che gli Allenatori di Pokémon GO potranno testare sui propri touchscreen nel mese dedicato agli innamorati. Si inizia subito dal primo febbraio con il rinnovamento della Scoperta Straordinaria a partire dalle ore 22:00 italiane, con cui potremo incontrare Snorlax fino alla stessa ora del primo marzo.

Cambiano anche i Pokémon in evidenza nei Raid a cinque stelle e nei Megaraid:

Raid a cinque stelle

Entei apparirà dalle 10:00 di martedì 16 gennaio alle 10:00 di domenica 31 gennaio;

Raikou apparirà dalle 10:00 di domenica 31 gennaio alle 10:00 di giovedì 4 febbraio;

Suicune apparirà dalle 10:00 di giovedì 4 febbraio alle 10:00 (ora locale) di martedì 9 febbraio;

Latias e Latios appariranno dalle 10:00 di martedì 9 febbraio alle 9:00 di sabato 20 febbraio.

Articuno, Zapdos, Moltres e Mewtwo appariranno dalle 9:00 di sabato 20 febbraio alle 8:00 di lunedì 1° marzo.

Megaraid

MegaVenusaur, MegaAmpharos e MegaHoundoom appariranno nei megaraid dalle 10:00 di martedì 19 gennaio alle 10:00 di martedì 9 febbraio;

MegaPidgeot, MegaAmpharos e un Pokémon megaevoluto a sorpresa appariranno dalle 10:00 di martedì 9 febbraio alle 9:00 di sabato 20 febbraio;

MegaVenusaur, MegaCharizard X, MegaCharizard Y e MegaBlastoise appariranno da sabato 20 febbraio a lunedì 1° marzo. Tutti i mercoledì di febbraio alle 18:00 è previsto anche un evento dell’Ora dei raid con i Pokémon attualmente attivi nei raid a cinque stelle.

In Pokémon GO, durante il mese di febbraio, l’ora del Pokémon in primo piano si svolgerà ogni martedì alle 18:00. Come da tradizione, in ogni ora ci saranno un Pokémon diverso e un bonus speciale unico:

Martedì 2 febbraio : il Pokémon in primo piano sarà Ekans e otterrete il doppio di PE facendo evolvere Pokémon;

: il Pokémon in primo piano sarà Ekans e otterrete il doppio di PE facendo evolvere Pokémon; Martedì 9 febbraio : il Pokémon in primo piano sarà Miltank e guadagnerete il doppio di polvere di stelle catturando Pokémon;

: il Pokémon in primo piano sarà Miltank e guadagnerete il doppio di polvere di stelle catturando Pokémon; Martedì 16 febbraio : il Pokémon in primo piano sarà Luvdisc e guadagnerete il doppio di PE catturando Pokémon;

: il Pokémon in primo piano sarà Luvdisc e guadagnerete il doppio di PE catturando Pokémon; Martedì 23 febbraio: il Pokémon in primo piano sarà Pikachu e guadagnerete il doppio di caramelle catturando Pokémon.

Martedì 9 febbraio inizierà invece l’evento per il Capodanno lunare. Fino al 14 febbraio potrete incontrare Pokémon Rossi e festeggiare l’Anno del Bue, mentre dall’8 al 15 febbraio potrete inoltre partecipare alla Coppa Tenerezza a tema San Valentino nella Lega Lotte GO di Pokémon GO.