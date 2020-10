Il finale di Petra è arrivato e bussa alle nostre porte con insistenza quasi come il silenzio in cui la Indelicato amava vivere e che, forse, da adesso, le andrà un po’ più stretto. Le quattro storie, o puntate, che componevano la prima stagione della serie si concluderà proprio questa sera con l’ultimo appuntamento con l’ispettore Petra Delicato (Paola Cortellesi) su Sky Cinema e Sky Atlantic a partire dalle 21.15 circa. Dopo il dolore che ha sconvolto Antonio e la paura che ha soffiato pesantemente sul collo della nostra protagonista, è arrivato il momento dell’ultima storia che porterà la coppia lontano da Genova, precisamente a Roma, per fare i conti non solo con un nuovo e intricato caso ma anche con il passato di Petra e la sua famiglia.

Con la certezza che un secondo capitolo è già in scrittura, i fan possono mettersi comodi e godersi la bellezza di questo finale che riporterà Petra a fare i conti non solo con la sua famiglia (in particolare la sorella la raggiungerà per salutarla visto che non si vedono da Natale e la Indelicato di solito non lascia Genova) ma anche con uno dei suoi ex. Questa sera il pubblico avrà modo di conoscere il suo primo ex marito, Nicola, quell’avvocato che rappresenta una parte ormai superata della sua vita.

Petra e Antonio, vita privata permettendo, si ritrovano a indagare sull’omicidio di un giornalista di gossip che i loro capi, come al solito oserei aggiungere, ritengono un caso di serie b. Tutto cambia quando le indagini porteranno la coppia nel folto sottobosco del mondo dello spettacolo, della politica e dintorni, dimostrando che quello che hanno per le mani è davvero un caso molto complicato.

Inutile dire che il caso non solo permetterà al pubblico di conoscere qualcosa di più della fredde e glaciale Petra ma consentirà ad Antonio di avere un’altra chiave di lettura per andare a fondo alla mente e all’animo della sua collega. Fino a dove si spingeranno questa volta? Forse il marito avvocato sarà suo nemico in questo caso da risolvere?