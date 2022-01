La guerra finale andrà in scena a partire da oggi, 7 gennaio, quando A Discovery of Witches 3 andrà in onda su Sky in contemporanea UK per la gioia dei fan italiani. Da settimane il pubblico attende con ansia di rivedere i protagonisti della serie e finalmente il momento è arrivato e il conto alla rovescia terminato, dimenticate il viaggio nel tempo della seconda stagione, da questa sera capiremo come andrà a finire lo scontro tra Diana, Matthew e i loro nemici, Peter Knox e Gerberto.

L’attesissima terza e ultima stagione del fantasy Sky Original tratta dalla “Trilogia delle anime” di Deborah Harkness, sarà in prima visione con gli ultimi episodi su Sky Serie e in streaming su NOW dal 7 gennaio alle 21.15 portando sullo schermo l’ultimo capitolo. Al centro di tutto ci sarà l’amore eterno tra la potente strega Diana e l’affascinante vampiro Matthew. I due hanno viaggiato nel tempo nella seconda stagione non solo per proteggere le loro vite e il loro legame ma anche per mettere insieme i segreti dell’universo magico e il loro manoscritto delle streghe che potrebbe aiutarli a vincere la guerra.

In questi ultimi episodi la posta in gioco si fa sempre più alta. Dopo la parentesi ambientata nell’Inghilterra dell’epoca elisabettiana, Diana, incinta e ormai pienamente capace di usare i suoi poteri, sarà nuovamente al fianco di Matthew nel presente proprio per concludere la loro missione. Il loro obiettivo adesso è quello di recuperare ancora le pagine mancanti del Libro della Vita per salvare le creature e i loro amici, riusciranno a cambiare il loro futuro e quello del loro bambino?

In A Discovery of Witches 3, tornati a casa scoprono che i loro amici e le loro famiglie sono stati attaccati dai loro nemici e questo li spinge allo scontro finale con Peter Knox e Gerberto d’ Aurillac, in gioco adesso c’è il destino di demoni, vampiri e streghe e del loro futuro.