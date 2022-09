Dopo il successo della prima puntata, Petra 2 torna in onda su Sky per portarci a caccia di assassini da mettere dietro le sbarre e, in particolare, ad attirare l’attenzione dei protagonisti sarà la morte di un senzatetto. L’appuntamento con la serie con protagonista Paola Cortellesi è fissato per ogni mercoledì in esclusiva alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming solo su NOW e disponibile on demand e, in particolare, oggi, 28 settembre, andrà in onda la puntata dal titolo Un Bastimento Carico di Riso.

Torna su Sky, con un nuovo caso da risolvere, l’ispettore Petra Delicato chiamata a risolvere il brutale omicidio di un barbone valendosi dell’aiuto del suo vice Antonio Monte (Andrea Pennacchi). I due si immergeranno nel mondo dei senza fissa dimora, esplorandone drammatiche verità e affrontando i difficili risvolti della solitudine contando sull’aiuto di uno psichiatra affascinante che potrebbe mettere in crisi anche la dura Petra, molto più ‘morbida’ in questa seconda stagione.

Petra dovrà capire la vera natura delle relazioni che legano i sospettati per venire a capo di un caso più complesso del previsto, ci riuscirà? Dopo le difficoltà che ha superato nella prima puntata della scorsa settimana siamo sicuri di sì ma solo questa sera scopriremo in che modo anche se la vita privata potrà darle del filo da torcere.

Proprio nei giorni scorsi la stessa Paola Cortellesi ha ammesso che Petra incontrerà due uomini che la metteranno a dura prova e se uno potrebbe essere il ‘caso’ della scorsa settimana, l’altro potrebbe essere proprio lo psichiatra che conosceremo questa sera, Petra si innamorerà davvero?