Petra verso il gran finale di questa prima stagione. La serie con Paola Cortellesi continua a mietere successi e recensioni positive ma la prossima settimana, lunedì 5 ottobre, andrà in scena l’ultimo episodio dal titolo “Morti di carta” in cui l’ispettrice Delicato dovranno occuparsi della morte di un giornalista legato al mondo dello showbiz e di gossip. Un caso che sembrerà di poco conto fino a quando la strada di Petra e Monte si lastricherà di cadaveri. Cosa sta succedendo davvero e chi è il colpevole?

Prima di avere queste risposte, i fan potranno piazzarsi davanti alla tv questa sera per il terzo episodio di Petra in cui Paola Cortellesi tornerà a vestire i panni della sua ispettrice Delicato per un caso che la riguarderà da molto vicino. A quanto pare una setta la prenderà di mira inviandole dei peni che appartengono agli adepti che si faranno evirare proprio per arrivare alla felicità.

Nella terza storia di Petra in onda oggi, 28 settembre, su Sky Uno, dal titolo Messaggeri dell’oscurità, dopo un’intervista televisiva, l’ispettore Petra Delicato si vede recapitare un pacchetto a suo nome in Questura in cui, all’interno di un vasetto di formalina, c’è un pene reciso chirurgicamente e un indizio da decifrare. Petra e Monte si mettono subito a lavoro per cercare di capire di cosa si tratta ovvero se di una minaccia o di una richiesta d’aiuto ma alla fine l’ispettrice si convince che si tratta proprio di quest’ultima quando il suo “rivale” si avvicina pericolosamente a lei e non le fa del male.

Stanno per iniziare le indagini dell’ispettore Petra Delicato, ecco i volti a cui è più legata. «Petra» questa sera alle 21.15 in prima visione su Sky. #SkyPetra #SkyOriginal

Toccherà a Petra e Antonio chiedere aiuto a Egor, un affascinante poliziotto appena arrivato da Mosca, per risolvere un puzzle da incubo che sembra avere radici molto lontane. Inutile dire che lo spirito libero di Egor e lo stile (molto simile a quello della nostra protagonista, lo avvicinerà molto a lei. Finalmente Petra ha trovato la sua storia difficile (e impossibile)?