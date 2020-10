Petra 2 ci sarà oppure no? Per il pubblico è arrivato il momento di chiedersi se la serie con Paola Cortellesi avrà un seguito oppure no. La prima stagione era composta da 4 puntate o, come le definisce il suo produttore, 4 storie e questo significa che quella di domani sera sarà l’ultima. L’appuntamento è in prima serata su Sky Uno con Morti di Carta che chiuderà questo primo ciclo dopo il successo delle settimane scorse in cui la coppia Indelicato-Monte ha risolto altrettanti casi intrecciando, spesso, alle loro vittime anche le loro vite private.

Paola Cortellesi ha reso la bella Petra Indelicato davvero interessata, mai noiosa ed emozionante soprattutto quando nella sua gelida e vuota casa, alla fine, ha accolto e sostenuto l’amico e collega Antonio Monte. Ma Petra 2 ci sarà oppure no?

A quanto pare quando si è pensato alla serie lo si è fatto andando oltre la prima stagione e, quindi, impegnando risorse importanti proprio con la speranza che un seguito ci sia per portare sullo schermo nuove storie del personaggio letterario creato dalla scrittrice spagnola Alicia Giménez-Bartlett. Al momento la collana di racconti contempla ben 11 storie diverse e visto che la prima stagione era composta da quattro, questo lascia pensare che ci siano in programma già tre stagioni.

In occasione della conferenza stampa di presentazione della serie, il primo a dire sì ad un seguito è stato Nicola Maccanico, Executive Vice President Programming di Sky Italia. Secondo quanto riporta TVSerial, il presidente ha confermato: “Dobbiamo definire alcuni particolari…Quando parti con un prodotto seriale, ancor di più con un prodotto importante come questo, l’idea è cercare di dargli una profondità che va oltre la prima stagione”.

Con il ritorno sul set di gran parte delle produzioni nonostante le restrizioni e i controlli, sembra proprio che anche per Paola Cortellesi presto potrebbe arrivare il momento di calarsi nuovamente nei panni di Petra Indelicato. Il sì è arrivato anche da parte della regista Maria Sole Tognazzi, l’attrice è pronta a farlo? I fan sperano proprio di sì.