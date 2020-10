Il 24 ottobre del 2000 il mondo intero scopriva Hybrid Theory dei Linkin Park, il primo disco della band del compianto Chester Bennington che conteneva successi pronti ad entrare nella storia. Da Papercut a One Step Closer, senza dimenticare l’intensissima In The End, la band orfana del frontman ha deciso di festeggiare l’anniversario del disco con un evento in streaming.

Due spazi saranno dedicati alla celebrazione dei primi 20 anni di Hybrid Theory dei Linkin Park: il primo interessa uno scambio Q&A tra i superstiti e i fan. Saranno presenti Mike Shinoda , Brad Delson, Joe Hahn, Rob Bourdon e Dave “Phoenix” Farrell, un’occasione che ripete il dialogo con il pubblico del 2017, l’ultimo tenuto dai Linkin Park.

Il secondo è lo streaming di un concerto rimasto inedito dal 2002, quando la band si esibì a Las Vegas nel corso del tour Projekt Revolution. L’intera esibizione sarà messa in rete per la prima volta. L’evento sarà in diretta in due fasce orarie.

La prima diretta inizierà venerdì 9 ottobre alle 18, ora italiana. La seconda 12 ore dopo, dunque alle 6 di mattina di sabato 10 ottobre. Il concerto per i 20 anni di Hybrid Theory dei Linkin Park sarà trasmesso sul sito watch.linkinpark.com e per partecipare sono disponibili i biglietti in varie soluzioni.

I biglietto virtuale ordinario, al prezzo di € 12,80, consente l’accesso al Question & Answer con i membri della band e allo streaming del concerto. Sono disponibili altre due soluzioni, da 38,41 e da 55,48 euro, che includono anche l’acquisto di vari gadget dell’evento.

Sempre il 9 ottobre, inoltre, è il giorno dell’uscita dell’edizione speciale Hybrid Theory: 20th Anniversary Edition con il singolo inedito She Couldn’t. La band ha anche lanciato di recente il documentario Meeting A Thousand Suns per celebrare i 10 anni dall’uscita dell’album A Thousand Suns.

La scaletta del concerto che scopriremo per i 20 anni di Hybrid Theory dei Linkin Park include anche la cover di My Own Summer dei Deftones e la partecipazione di tanti ospiti.