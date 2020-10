L’aggiornamento con le patch di sicurezza di ottobre 2020 è stato avviato per i Samsung Galaxy S20 (fatta eccezione del più recente Galaxy S20 Fan Edition) e S10, ovvero le ultime due generazioni dei top di gamma della linea Galaxy S. Come riportato da ‘SamMobile‘, non sembra esserci molto altro da segnalare per quanto riguarda questo pacchetto in particolare, che si premura solo di integrare le patch di sicurezza rilasciate da pochi giorni dal colosso di Mountain View, poi perfezionate dal produttore asiatico con le proprie correzioni. Le nuove release per questi telefoni rispondono alle versioni firmware G97xFXXS9DTI8 e G98xxXXS5BTIJ.

Per i Samsung Galaxy S20 si tratta del secondo aggiornamento software nell’arco di due settimane, cosa che ci porta inevitabilmente a chiederci quando il programma beta basato sull’interfaccia proprietaria One UI 3.0 sarà destinato a partire per il pubblico. All’incirca una settimana fa il team operativo beta del colosso di Seul aveva fatto sapere che la beta fosse ‘in arrivo’, ma è ormai chiaro che l’attesa sarà un po’ più lunga visto che gli aggiornamenti generali continuano ad essere implementati per i vari Samsung Galaxy S20, S20 Plus e S20 Ultra. Come al solito questi pacchetti vengono distribuiti via OTA (Over-The-Air): per verificare se i vostri Samsung Galaxy S20 e S10 sono già stati impattati dall’upgrade seguite il percorso ‘Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa‘.

In alternativa si potrà anche procedere all’installazione manuale tramite il tool non ufficiale Odin (cosa che sentiamo comunque di sconsigliare per evitare di perdere la garanzia e comunque arrecare danni importanti al telefono). Riprenderemo il discorso non appena l’aggiornamento con le patch di sicurezza di ottobre 2020 arriverà a bordo dei Samsung Galaxy S20 e S10 italiani, cosa, almeno per il momento, che non è ancora avvenuta.