La deliziosa commedia francese Altro Che Caffè – distribuita in tutto il mondo col titolo internazionale Family Business – è stata rinnovata per la terza stagione e diventa così il primo format originale prodotto in Francia a raggiungere quota 3 capitoli su Netflix.

Prodotto da Les Films Du Kiosque, la serie segue le vicende dell’imprenditore fallito Joseph Hazan che si inventa un business quando scopre che la cannabis è sul punto di essere legalizzata nel Paese: con la sua famiglia, proprietaria di una macelleria kosher ormai in crisi irreversibile, decide di trasformare il vecchio negozio di carni in un caffè che vende marijuana (qui la nostra recensione).

La prima stagione di Altro Che Caffè è stata rilasciata su Netflix a giugno 2019 e dopo un discreto successo in diversi Paesi d’Europa (tra cui Belgio, Svizzera e ovviamente la Francia) è stata poi rinnovata appena un mese dopo per una seconda stagione, arrivata sulla piattaforma l’11 settembre 2020.

Ogni stagione di Altro Che Caffè è composta da 6 episodi, che seguono le vicende della famiglia Hazan, specialista nel cacciarsi nei guai con le proprie attività oltre il limite della legalità nel tentativo di sbarcare il lunario con la vendita di cannabis. Nella terza stagione torneranno i protagonisti Jonathan Cohen (nei panni di Joseph), Gérard Darmon (Gérard), Liliane Rovère (Ludmila), Julia Piaton (Aure), Lina El Arabi (Aïda), Olivier Rosemberg (Olivier), Ali Marhyar (Ali) e Louise Coldefy (Clémentine).

Definita una sorta di Breaking Bad francofona formato famiglia, la serie è creata e diretta dall’attore, sceneggiatore e regista francese Igor Gotesman. La terza stagione è appena stata annunciata da Netflix e non è ancora entrata in produzione, di conseguenza non arriverà sulla piattaforma prima del 2021 inoltrato.